УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:22

ПНТЗ стал генеральным спонсором проекта по очистке от мусора реки Чусовой и ее берегов

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) стал генеральным спонсором экологического проекта «Чистая река Чусовая» в рамках проекта «Герои Чусовой». Мероприятие прошло в девятый раз. В ходе него активисты очистили от мусора 105 км береговой линии, сообщает пресс-служба предприятия.

Акцию традиционно проводят участники общественного движения «Город первых», которое функционирует при поддержке ПНТЗ. Маршрут был разбит на шесть отрезков, и 178 волонтеров на катамаранах прошли по нему. В сплаве также участвовали добровольцы из Екатеринбурга, Ревды, Первоуральска, Нижнего Тагила и Чусового. В ходе мероприятия было собрано 280 мешков мусора — почти 1,5 тонны пластика и стекла. Мусор направили на специализированный полигон.

«Мы не просто собираем мусор, а прививаем жителям экологическую ответственность. Важно, чтобы люди понимали — то, как будет выглядеть река Чусовая, достояние Урала, зависит только от них самих. В следующем сезоне «Город первых» ждут неосвоенные территории и новый формат экологических сплавов — двухдневные маршруты со сложной логистикой транспортировки собранных отходов. Надеемся, что мы сможем еще более эффективно очистить уральскую природу», — отметил лидер общественного движения «Город Первых» Данила Шестаков.

ПНТЗ регулярно поддерживает экологические мероприятия общественного движения «Город Первых», а также другие инициативы, такие как создание площадок-биотопов «Сохраним лес», международная акция «Сад памяти», акция по раздельному сбору мусора «Утилизация», экоквест «Чистые игры», экопрогулки, экопоходы, высадка сосен в роще Могилица в Билимбае, посадка еловых аллей на территории завода.

«ПНТЗ берет на себя ответственность за сохранение природы, содействует сохранению экологического баланса и повышению качества жизни в регионе. Благодаря многолетней поддержке предприятия инициативу общественников по очистке акватории и берегов Чусовой удалось масштабировать на весь Урал. В результате регулярного проведения экосплавов за пять лет количество свалок на берегах реки значительно уменьшилось, наметилась тенденция сокращения объемов мусора. Это прямой результат работы неравнодушных людей, в том числе сотрудников ПНТЗ», — сказал управляющий директор предприятия Владимир Топоров.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.06.2023 Движение «Город Первых» при ПНТЗ за пять лет провело более 650 экологических и благотворительных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Общественное движение «Город Первых», которое работает по инициативе и при поддержке ...

02.05.2023 ПНТЗ выступил партнером «Чистых игр» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Первоуральске состоялись десятые всероссийские командные соревнования по сбору и ...

21.09.2022 В Первоуральске генеральным спонсором всероссийского командного экологического квеста «Чистые Игры» стал ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...

16.09.2021 ПНТЗ принял участие в организации экологического квеста «Чистые Игры. Герои Чусовой» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную металлургическую компанию ...

25.08.2021 ПНТЗ поддержал экологическую акцию «Чистая Чусовая за выходные»

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в состав Трубной металлургической ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (618)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18