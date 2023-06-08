ПНТЗ стал генеральным спонсором проекта по очистке от мусора реки Чусовой и ее берегов

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) стал генеральным спонсором экологического проекта «Чистая река Чусовая» в рамках проекта «Герои Чусовой». Мероприятие прошло в девятый раз. В ходе него активисты очистили от мусора 105 км береговой линии, сообщает пресс-служба предприятия.



Акцию традиционно проводят участники общественного движения «Город первых», которое функционирует при поддержке ПНТЗ. Маршрут был разбит на шесть отрезков, и 178 волонтеров на катамаранах прошли по нему. В сплаве также участвовали добровольцы из Екатеринбурга, Ревды, Первоуральска, Нижнего Тагила и Чусового. В ходе мероприятия было собрано 280 мешков мусора — почти 1,5 тонны пластика и стекла. Мусор направили на специализированный полигон.



«Мы не просто собираем мусор, а прививаем жителям экологическую ответственность. Важно, чтобы люди понимали — то, как будет выглядеть река Чусовая, достояние Урала, зависит только от них самих. В следующем сезоне «Город первых» ждут неосвоенные территории и новый формат экологических сплавов — двухдневные маршруты со сложной логистикой транспортировки собранных отходов. Надеемся, что мы сможем еще более эффективно очистить уральскую природу», — отметил лидер общественного движения «Город Первых» Данила Шестаков.



ПНТЗ регулярно поддерживает экологические мероприятия общественного движения «Город Первых», а также другие инициативы, такие как создание площадок-биотопов «Сохраним лес», международная акция «Сад памяти», акция по раздельному сбору мусора «Утилизация», экоквест «Чистые игры», экопрогулки, экопоходы, высадка сосен в роще Могилица в Билимбае, посадка еловых аллей на территории завода.



«ПНТЗ берет на себя ответственность за сохранение природы, содействует сохранению экологического баланса и повышению качества жизни в регионе. Благодаря многолетней поддержке предприятия инициативу общественников по очистке акватории и берегов Чусовой удалось масштабировать на весь Урал. В результате регулярного проведения экосплавов за пять лет количество свалок на берегах реки значительно уменьшилось, наметилась тенденция сокращения объемов мусора. Это прямой результат работы неравнодушных людей, в том числе сотрудников ПНТЗ», — сказал управляющий директор предприятия Владимир Топоров.