Вчера, 16:39

ПНТЗ поддержал акцию по очистке от мусора реки Чусовой и ее берегов

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. Общественное движение «Город Первых» организовало экологическую акцию «Чистая Чусовая России». Мероприятие состоялось при поддержке Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в Трубную металлургическую компанию (ТМК). За два дня волонтеры собрали с берегов и дна реки почти тонну мусора, сообщает пресс-служба первоуральского предприятия.

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

Экосплав общей протяженностью 100 км прошел по четырем маршрутам: Треки — Курья, Староуткинск — Чусовое, Сулем — Усть-Утка, Усть-Утка — Еква. В мероприятии приняли участие 95 волонтеров из Первоуральска, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Тагила и Кушвы. По традиции к сплаву присоединились сотрудники ПНТЗ. Весь собранный мусор — 197 70-литровых мешков — вывезли на специализированные полигоны.

«Это уже 11-й экологический сплав «Города Первых», который поддерживает ПНТЗ. Мы видим, как меняется экологическая обстановка в регионе благодаря совместным усилиям. Особенно приятно отметить, что в этом году количество мусора на маршрутах снизилось на 25-30%. Это говорит о повышении экологической культуры жителей прибрежных населенных пунктов и туристов, во многом благодаря просветительской работе движения», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Экологический сплав «Чистая Чусовая России» проходит с 2018 года. В 2024 году формат мероприятия был расширен до двухдневного, что позволило охватить большую территорию и привлечь больше волонтеров. За все время проведения акции эковолонтеры собрали около 60 т отходов со дна реки и прибрежной территории.
