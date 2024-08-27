ПНТЗ поддержал акцию по очистке от мусора реки Чусовой и ее берегов

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2024. 130 добровольцев движения «Город Первых» собрали 4 т отходов во время юбилейного ...

ПНТЗ поддержал юбилейный экологический сплав по реке Чусовой по сбору отходов

ПНТЗ стал генеральным спонсором проекта по очистке от мусора реки Чусовой и ее берегов

Движение «Город Первых» при ПНТЗ за пять лет провело более 650 экологических и благотворительных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Общественное движение «Город Первых», которое работает по инициативе и при поддержке ...