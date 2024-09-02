ПНТЗ организовал благотворительные новогодние мероприятия для детей из Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...03.05.2024 ПНТЗ направил 1,8 млн рублей на благоустройство городской территории Первоуральска в рамках традиционных весенних субботников
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...25.04.2024 ПНТЗ во второй раз поддержал проведение в Первоуральске детского фестиваля «ТЕХНО-КВЕСТ 2024»
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий Трубную Металлургическую Компанию ...11.04.2024 В Первоуральске при участии ПНТЗ собрано и сдано в переработку более тонны вторсырья
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...19.06.2023 ПНТЗ выделил средства для летнего трудоустройства 180 подростков в рамках реализации муниципального проекта
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...