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ПНТЗ организовал благотворительные новогодние мероприятия для детей из Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) за 2024 год выделил на реализацию благотворительных проектов в Первоуральском городском округе (ГО) 69 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

«Благотворительная деятельность — неотъемлемая часть корпоративной культуры ПНТЗ. Только в 2024 году предприятие направило на реализацию благотворительных проектов различной направленности на территории городского округа Первоуральск 69 млн руб.», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Часть средств была выделена на благотворительные новогодние проекты, в рамках которых дети посетили культурные и развлекательные мероприятия, а также получили подарки.

Так, ПНТЗ направил 1 млн руб. на проведение традиционного благотворительного новогоднего марафона в Первоуральске. В нем приняли участие 3 тыс. детей из малообеспеченных семей. Во время торжества юным свердловчанам вручили подарки.

Также ПНТЗ совместно с благотворительным фондом «Синара» реализовал проекты «Счастливый новый год» и «Театральный букварь». В рамках мероприятия 60 воспитанников первоуральского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних смогли посетить новогодние спектакли в Екатеринбурге.

В рамках социальной политики и выполнения условий коллективного договора ПНТЗ направил более 6,5 млн руб. на приобретение билетов на спектакль «Тайна новогодних часов» в ДК Первоуральска и подарков для почти 4,3 тыс. детей сотрудников.

Кроме того, активисты совета молодежи и волонтеры ПНТЗ провели сбор средств среди металлургов в подарочный фонд для первоуральского Дома ребенка. На специально организованном новогоднем представлении ребятам вручили игрушки, развивающие книги, наборы для творчества, а также необходимые бытовые предметы. Также активисты совета молодежи и профкома ПНТЗ реализовали проект «Новогоднее желание» для детей металлургов и в свободное от работы время в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетили 300 семей.
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