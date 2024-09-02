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02.09.2024

Первоуральский новотрубный завод направил 9 млн рублей на ремонт в 20 школах Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) направил 9 млн руб. на ремонт и обновление оборудования в 20 школах Первоуральска. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Первоуральский новотрубный завод направил 9 млн рублей на ремонт в 20 школах Первоуральска
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

Благодаря финансированию от завода в средних образовательных учреждениях отремонтировали учебные классы, обновили освещение и коммуникации, закупили технику. В ремонте приняли участие рабочие из заводоуправления ПНТЗ и его дочерней компании «Экорус». Всего для помощи местным школам было израсходовано 9 млн руб.

«Для цехов ПНТЗ почетно быть шефами первоуральских школ. Эта традиция — мостик между поколениями и возможность показать школьникам, что завод — не просто одно из промышленных предприятий Первоуральска, а активный участник городской жизни и надежный помощник», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.
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