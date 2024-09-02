Первоуральский новотрубный завод направил 9 млн рублей на ремонт в 20 школах Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...26.02.2024 ПНТЗ полностью автоматизировал процесс маркировки продукции насосно-компрессорных труб
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...16.08.2023 ПНТЗ оказал финансовую помощь 21 образовательному учреждению Первоуральска
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) ...19.06.2023 ПНТЗ выделил средства для летнего трудоустройства 180 подростков в рамках реализации муниципального проекта
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...17.09.2021 ПНТЗ выполнил поставку более 3 тыс. баллонов для компании PepsiCo
УрБК, Первоуральск, 17.09.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию ...