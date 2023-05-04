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ПНТЗ направил 1,8 млн рублей на благоустройство городской территории Первоуральска в рамках традиционных весенних субботников

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), направил 1,8 млн руб. на благоустройство городской территории в рамках традиционных весенних субботников. В мероприятиях приняли участие все подразделения предприятия, в том числе сотрудники заводоуправления. В общей сложности новотрубники облагородили 51 га городской территории, сообщает пресс-служба ПНТЗ.

Предприятие обеспечило участников субботников необходимым инвентарем для уборки мусора, покраски ограждений, побелки деревьев и бордюров, а волонтеры общественного движения «Город Первых» по традиции поддержали экологические инициативы металлургов.

ПНТЗ направил 1,8 млн рублей на благоустройство городской территории Первоуральска в рамках традиционных весенних субботников
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

Так, от мусора уже очищен Парк Новой Культуры, в плане — субботники у Ротонды, в лесополосе за кинотеатром, на Набережной Нижне-Шайтанского пруда, а также на берегах реки Чусовой. Всего до конца сезона активисты планируют убрать около 100 га городских и лесопарковых территорий. Также общественники совместно с сотрудниками ПНТЗ высадят в городе 90 яблонь в честь юбилея предприятия.

«ПНТЗ как градообразующее предприятие уделяет большое внимание развитию инфраструктуры и благоустройству Первоуральска. В юбилейный год мы не стали изменять доброй традиции и провели субботники в преддверии праздника весны и труда. За каждым цехом закреплен свой участок, на котором поддерживается чистота. Мы хотим видеть город более ухоженным и начинаем «с себя», это объединяет металлургов и показывает хороший пример экологической ответственности предприятия», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Он также отметил, что в рамках весенних экологических мероприятий ПНТЗ сотрудники уже озеленили заводскую территорию: в честь 23-летия компании на Аллее ТМК у центральной проходной, разбитой в 2021 году, высадили 23 дерева — восемь сибирских елей и 15 рябин.
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