ПНТЗ выделил более 2 млн рублей на благоустройство Первоуральска в рамках ежегодных субботников

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Более 800 сотрудников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) за две недели благоустроили более 50 гектаров территории Первоуральска в рамках ежегодных субботников. На обеспечение сотрудников необходимым инвентарем и на аренду специализированной техники ПНТЗ выделил более 2 млн руб.



Как сообщает пресс-служба предприятия, мероприятия прошли в городских районах, закрепленных за цехами предприятия. Сотрудники ПНТЗ приняли участие в уборке мусора и прошлогодней листвы, очистке и покраске ограждений, побелке бордюров и более 700 деревьев. Также члены Совета ветеранов и Совета молодежи ПНТЗ привели в порядок городской сквер и родник, расположенный у стелы «Европа-Азия», названный в честь директора ПНТЗ Федора Данилова.





Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ



Помимо металлургов в субботнике участвовали активисты работающего при поддержке завода общественного движения «Город Первых». Они занимались облагораживанием микрорайонов Магнитки, Ново-Талицы, лесопарковой зоны в районе городской поликлиники, а также пространства у прудков за городской мечетью и других площадок. До наступления лета общественники планируют убрать около 100 гектаров городских территорий.



Также в рамках весенних экологических мероприятий ПНТЗ провел озеленение: к 22-летию ТМК руководители подразделений высадили 22 дерева — семь сибирских елей и 15 рябин — у центральной заводской проходной.



«ПНТЗ как градообразующее предприятие активно занимается благоустройством городской среды, поэтому завод не мог остаться в стороне от инициатив по наведению чистоты и преображению Первоуральска. Общегородские субботники, уборка и озеленение территорий входят в число мероприятий, которым заводы ТМК уделяют приоритетное внимание в рамках корпоративной политики устойчивого развития. Важно не просто сохранять добрую традицию масштабной весенней уборки, но и своим примером показывать молодым специалистам важность заботы о городе, в котором живешь и работаешь», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.



Напомним, что ПНТЗ также выступил партнером «Чистых игр» в Первоуральске. В рамках данных состязаний было собрано 6,5 т отходов.