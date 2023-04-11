ПНТЗ выступил партнером «Чистых игр» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Первоуральске состоялись десятые всероссийские командные соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые игры». Генеральным спонсором мероприятия вновь стал Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию), сообщает пресс-служба предприятия.



Экологический квест был организован работающим при поддержке ПНТЗ общественным движением «Город Первых». На соревнования прибыли более 80 человек в составе 25 команд, которые на скорость собирали и сортировали мусор — резиновые покрышки, старую мебель, бытовые отходы. За 1,5 часа было собрано 6,5 т отходов. В этом году на соревнованиях был поставлен рекорд по числу участников и собранному мусору.





Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ



Соревнования прошли на лесопарковой территории у одной из городских поликлиник. «Весенние Кубки чистоты» вручались в трех категориях: «Взрослые», «Подростки» и «Семья».



«ПНТЗ традиционно выступает спонсором «Чистых игр», а сотрудники предприятия — их активными участниками. За весенний кубок чистоты боролись сразу две команды работников. Раз за разом количество присоединившихся к инициативе неравнодушных первоуральцев увеличивается — это подтверждает, что ПНТЗ успешно распространяет экологическую культуру среди горожан. Делать город лучше — наша общая задача», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.



Предприятие регулярно поддерживает инициативы общественной организации «Город Первых», чтобы обратить внимание первоуральцев на проблему загрязнения территории бытовыми отходами и напомнить, что состояние окружающей среды зависит и от самих горожан. В ходе десяти экологических квестов «Чистые игры», проведенных волонтерами в Первоуральске, было собрано и вывезено более 42,5 т мусора. В них приняли участие почти 1 тыс. первоуральцев.