ПНТЗ поддержал экологический квест «Чистые Игры» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) поддержал проведение всероссийских экологических соревнований по сбору и сортировке мусора «Чистые Игры» в Первоуральске. Предприятие направило средства на организацию квеста и формирование призового фонда мероприятия, которое пройдет 23 апреля.



Как сообщает пресс-служба предприятия, квест состоится в парковой зоне возле городской поликлиники № 2. Организатором городских «Чистых Игр» выступает общественное движение «Город Первых». Задача участников — в составе команд за полтора часа собрать как можно больше мусора на обозначенной территории. Дополнительные баллы будут присвоены за сортировку отходов по видам: пластик, стекло, металл, смешанный мусор, а также за правильные ответы в викторине на экологическую тематику и публикацию фотографий с акции в социальных сетях. Победители будут определены в номинациях «Взрослые», «Дети» и «Семья».



«Один из приоритетов политики устойчивого развития ТМК — улучшение экологии в регионах присутствия. ПНТЗ внедряет на производстве наилучшие доступные технологии, а также содействует формированию бережного отношения к окружающей среде у жителей города благодаря поддержке открытых экологических мероприятий. Нестандартный формат акции призван показать жителям, что уборка территории может быть увлекательной командной игрой. За четыре года проведения экоквест в Первоуральске охватил более 750 человек», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.



Для участия в экосоревнованиях необходимо зарегистрировать команду от двух до четырех человек на сайте.



Отмечается, что по итогу сентябрьских «Чистых Игр» в Первоуральске их участники, в том числе сотрудники ПНТЗ, собрали 450 мешков мусора весом около 4 т. Все отходы вывез и утилизировал региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами.