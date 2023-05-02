ПНТЗ во второй раз поддержал проведение в Первоуральске детского фестиваля «ТЕХНО-КВЕСТ 2024»

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), выступил соорганизатором IX Всероссийского фестиваля технического творчества «ТЕХНО-КВЕСТ 2024», в котором приняли участие более 800 детей в возрасте от 5 до 9 лет, 315 педагогов и 88 родителей из 20 регионов России. Инициатором мероприятия в Первоуральске стал городской «Детский сад № 9 комбинированного вида», сообщает пресс-служба предприятия.



В Год семьи главной темой фестиваля, который прошел очно в инновационном культурном центре и заочно — на интернет-платформе, стала «Завод и я — одна семья».



Так, на площадке фестиваля организовали мастерские «Предприятие моего города», выставки детского творчества «Промышленный горизонт» и тактильных моделей «Завод — историческое сердце города». Для участников, присоединившихся к фестивалю в онлайн-формате, провели конкурсы мультфильмов «Сколько есть профессий разных, всех их нам не перечесть…» и проектов «Профессии моей семьи», а также веб-квест «Дело ведет Бот». Педагогические коллективы представили на фестивале дидактические пособия с авторскими разработками по организации трудового воспитания дошкольников.



«ПНТЗ во второй раз выступил соорганизатором фестиваля, так как нам важно развивать интерес детей и молодежи к технологиям, научно-исследовательской деятельности, приобщать к ценности труда и традициям семейных династий», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.



Всем участникам «ТЕХНО-КВЕСТА 2024» вручили сертификаты, дипломы и памятные призы — развивающие конструкторы.