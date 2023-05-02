ПНТЗ во второй раз поддержал проведение в Первоуральске детского фестиваля «ТЕХНО-КВЕСТ 2024»

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Первоуральске состоялись десятые всероссийские командные соревнования по сбору и ...17.04.2023 ПНТЗ принял участие в организации фестиваля детского творчества «ТЕХНО-КВЕСТ 2023»
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...11.04.2023 ПНТЗ поддержал экологический квест «Чистые Игры» в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...21.09.2022 В Первоуральске генеральным спонсором всероссийского командного экологического квеста «Чистые Игры» стал ПНТЗ
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...11.08.2022 ПНТЗ стал главным партнером фестиваля молодежной культуры в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...