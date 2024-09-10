В июле реальная зарплата свердловчан была ниже показателя июня 2024 года на 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Уральского ...18.06.2024 Свердловскстат заявил о годовом повышении среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в УрФО на 19,6%
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Уральского ...22.03.2024 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в УрФО за год выросла на 14%
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в ...19.01.2024 Среднемесячная заработная плата работников организаций в Челябинской области за год выросла на 16,2%
УрБК, Челябинск, 19.01.2024. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Челябинской ...06.03.2009 В Свердловской области среднемесячная начисленная реальная заработная плата по сравнению с январем 2008 г. составила 93,6%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2009. В Свердловской области на конец января 2009 года общая численность безработных ...