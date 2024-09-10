В июле реальная зарплата свердловчан была ниже показателя июня 2024 года на 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. В июле реальная зарплата свердловчан, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, была ниже показателя июня 2024 года на 6,5%. Об этом сообщает Свердловскстат.



Этот показатель был выше на 10,2% уровня июля 2023 года, и на 11,9% больше уровня января-июля 2023 года.



Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за второй месяц лета 2024 года составила 75 тыс. 553 рубля, что выше уровня июля 2023 года на 20,2% и ниже июня 2024 года на 5,5%.



За январь-июль 2024 показатель составила 74 тыс. 267 рублей, что в сравнении c соответствующим периодом предыдущего года больше на 20,8%.