УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

В июле реальная зарплата свердловчан была ниже показателя июня 2024 года на 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. В июле реальная зарплата свердловчан, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, была ниже показателя июня 2024 года на 6,5%. Об этом сообщает Свердловскстат.

Этот показатель был выше на 10,2% уровня июля 2023 года, и на 11,9% больше уровня января-июля 2023 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за второй месяц лета 2024 года составила 75 тыс. 553 рубля, что выше уровня июля 2023 года на 20,2% и ниже июня 2024 года на 5,5%.

За январь-июль 2024 показатель составила 74 тыс. 267 рублей, что в сравнении c соответствующим периодом предыдущего года больше на 20,8%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.09.2024 Свердловскстат: Реальная начисленная зарплата в УрФО за год увеличилась на 9,7%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Уральского ...

18.06.2024 Свердловскстат заявил о годовом повышении среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в УрФО на 19,6%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Уральского ...

22.03.2024 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в УрФО за год выросла на 14%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в ...

19.01.2024 Среднемесячная заработная плата работников организаций в Челябинской области за год выросла на 16,2%

УрБК, Челябинск, 19.01.2024. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Челябинской ...

06.03.2009 В Свердловской области среднемесячная начисленная реальная заработная плата по сравнению с январем 2008 г. составила 93,6%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2009. В Свердловской области на конец января 2009 года общая численность безработных ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
Архив новостей
Октябрь 2024 (301)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18