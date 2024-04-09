Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал об итогах визита делегации в Минск

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Официальная делегация Екатеринбурга прибыла с рабочим визитом в Китай. Об этом сообщает ...16.11.2022 Главы Екатеринбурга и Тюмени заключили соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве на форуме «Города России 2030»
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. В ходе VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и ...07.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги первой рабочей недели октября
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. Глава Екатеринбурга в своем Telegram-канале подвел итоги первой рабочей недели октября. ...16.09.2022 Главы муниципалитетов Екатеринбургской агломерации обсудили реализацию инфраструктурных проектов
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. В Березовском 15 сентября состоялось заседание координационного совета Екатеринбургской ...20.05.2022 Делегация Екатеринбурга прибыла в Беларусь для расширения торгово-экономического сотрудничества
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2022. Делегация Екатеринбурга под руководством главы города Алексея Орлова в пятницу, 20 мая ...