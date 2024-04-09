Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал об итогах визита делегации в Минск

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе встречи с членами делегации в Минск рассказал об итогах визита. Всего в рамках поездки было проведено около 70 встреч и мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В частности, специалисты минской компании «Агат — системы управления» в ближайшее время проведут аудит систем управления дорожным движением Екатеринбурга. А с предприятиями сферы дорожного хозяйства пройдет ряд встреч в уральской столице, на которых состоится обсуждение совместных проектов. Кроме этого, Екатеринбург и Минск активно работают над расширением совместных проектов между предприятиями сферы экономики и торговли.



«За два года побратимских отношений мы только в Администрации Екатеринбурга встречались с минскими производителями 11 раз, открыли в нашем городе магазин белорусских товаров для дома, а также посетили 12 минских промышленных предприятий», — рассказал Алексей Орлов.



Также во время поездки особое внимание было уделено развитию совместных проектов в сфере культуры, здравоохранения и образования. Школы Екатеринбурга в скором времени проведут для минских учеников стажировку на тему патриотического воспитания и профориентации детей, а библиотеки двух городов обсудят синергию творчества и технологий в работе детских библиотек.



Алексей Орлов напомнил, что в 2025 году в Екатеринбурге пройдут Дни Минска.