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Сегодня, 17:01

Названа цена продажи Unilever екатеринбургского концерна «Калина» российской бизнес группе «Арнест»

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. Транснациональный производитель бытовой химии Unilever продал свой бизнес в России группе «Арнест» за 520 млн евро, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times.

О завершении сделки стороны официально объявили вчера, 10 октября. Однако сумма сделки не раскрывалась.

Согласно условиям, «Арнест» достанутся производственные площадки Unilever в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.

В Unilever сообщили, что компания А. Сагала была выбрана неслучайно — более 17 лет российская сторона выпускала для нее ряд товаров (в частности, средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть»), как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Напомним, что акционеры завода «Калина» продали контрольный пакет акций Unilever в 2011 году. Тогда стоимость сделки составила 390 млн евро. На следующий год компании отошли все акции производства.

Объем производства концерна на фабричной площади в 50 тыс. кв. м составляет 50 тыс. т в год при мощностях в 100 тыс. т. На заводе в Екатеринбурге работают 16 производственных линий. Число сотрудников составляет 1 тыс. человек.
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