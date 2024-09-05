Названа цена продажи Unilever екатеринбургского концерна «Калина» российской бизнес группе «Арнест»

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2011. Ориентировочно 10 января 2012 года Unilever направит предложение о приобретении ...

Unilever купил концерн «Калина» за 390 млн. евро

Концерн Unilever и ОАО «Концерн «Калина» объявили о том, что Unilever заключил соглашение о приобретении 82% акций ...