Названа цена продажи Unilever екатеринбургского концерна «Калина» российской бизнес группе «Арнест»

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. Производитель бытовой химии Unilever передаст екатеринбургский концерн «Калина» группе ...05.09.2024 Производитель массмаркета Unilever собирается продать активы екатеринбургской косметической компании «Калина»
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Транснациональный производитель массмаркета Unilever собирается продать активы ...07.12.2011 Unilever: оценочная стоимость бизнеса концерна «Калина» — приблизительно 25,9 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2011. Ориентировочно 10 января 2012 года Unilever направит предложение о приобретении ...02.12.2011 Unilever станет полноправным владельцем концерна «Калина»
Александр Петров покидает должность генерального директора ОАО «Концерн «Калина». Совет директоров концерна принял ...14.10.2011 Unilever купил концерн «Калина» за 390 млн. евро
Концерн Unilever и ОАО «Концерн «Калина» объявили о том, что Unilever заключил соглашение о приобретении 82% акций ...