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Unilever передаст екатеринбургский завод «Калина» группе «Арнест»

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. Производитель бытовой химии Unilever передаст екатеринбургский концерн «Калина» группе «Арнест». Об этом пишет «Коммерсант».

Как стало известно, транснациональный производитель массмаркета Unilever продал свои активы в Белоруссии и России группе «Арнест», которая выпускает средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть». Так, завод «Калина», который находится в Екатеринбурге, перейдет к ним. Партнеры не раскрывают стоимость сделки. Однако, российские активы Unilever оцениваются в 35-40 млрд руб.

«Мы намерены обеспечить реализацию инвестиционной программы и выполнить все социальные обязательства, которые являются важной составляющей сделки», — отмечает президент «Арнеста» Алексей Сагал.

Напомним, что акционеры завода «Калина» продали контрольный пакет акций Unilever в 2011 году. Тогда стоимость сделки составила 390 млн евро. На следующий год компании отошли все акции производства.

Объем производства концерна на фабричной площади в 50 тыс. кв. м. составляет 50 тыс. т в год при мощностях в 100 тыс. т. На заводе в Екатеринбурге работают 16 производственных линий. Число сотрудников составляет 1 тыс. человек.
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