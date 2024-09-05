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05.09.2024

Производитель массмаркета Unilever собирается продать активы екатеринбургской косметической компании «Калина»

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Транснациональный производитель массмаркета Unilever собирается продать активы екатеринбургской косметической компании «Калина». Покупателем может стать ГК «Арнест», пишет «Коммерсант».

Производитель продает российский бизнес примерно вдвое меньше стоимости активов, находящихся в РФ, — за 35-40 млрд руб. При этом на конец 2022 года Unilever оценивал их в 900 млн евро, или около 87,2 млрд руб. по текущему курсу.

Добавим, что акционеры концерна «Калина» продали контрольный пакет акций Unilever в 2011 году за 390 млн евро, а на следующий год компания получила все его акции.

Согласно информации на официальном сайте концерна, объем производства в Екатеринбурге на фабричной площади в 50 тыс. кв. м. составляет 50 тыс. т в год при мощностях в 100 тыс. т. Имеется 16 производственных линий, работает 1 тыс. человек.
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