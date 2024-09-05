Производитель массмаркета Unilever собирается продать активы екатеринбургской косметической компании «Калина»

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2012. Российская «дочка» Unilever — ООО «Юнилевер Русь» — завершила консолидацию 100% акций ...16.04.2012 Доля Unilever в ОАО «Концерн «Калина» увеличилась до 98,94%
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2012. Доля ООО «Юнилевер Русь» в ОАО «Концерн «Калина» увеличилась с 84,98 до 98,94%. Об этом ...07.12.2011 Unilever: оценочная стоимость бизнеса концерна «Калина» — приблизительно 25,9 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2011. Ориентировочно 10 января 2012 года Unilever направит предложение о приобретении ...06.12.2011 Unilever Finance S.a.r.l. предоставило ОАО «Концерн «Калина» заем в 4 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2011. Unilever Finance S.a.r.l. предоставило ОАО «Концерн «Калина» заем в 4 млрд. рублей ...02.12.2011 Unilever станет полноправным владельцем концерна «Калина»
Александр Петров покидает должность генерального директора ОАО «Концерн «Калина». Совет директоров концерна принял ...