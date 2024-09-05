Производитель массмаркета Unilever собирается продать активы екатеринбургской косметической компании «Калина»

Доля Unilever в ОАО «Концерн «Калина» увеличилась до 98,94%

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2012. Доля ООО «Юнилевер Русь» в ОАО «Концерн «Калина» увеличилась с 84,98 до 98,94%. Об этом ...