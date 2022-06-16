Пивоваренная компания Heineken избавилась от всех своих российских активов

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. Пивной завод в Екатеринбурге будет снова выпускать продукцию под брендом «Патра». ...09.03.2022 Екатеринбургский завод Heineken продолжает работу в обычном режиме
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. Ведущий производитель пива на территории Свердловской области — завод «Патра», который ...11.02.2015 В 2014 году продажи пива Heineken в России сократились на 10-13%
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2015. Продажи пива нидерландской группы Heineken в России в 2014 году сократились примерно на ...05.02.2015 Heineken не планирует закрывать екатеринбургский пивзавод «Патра»
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2015. Компания Heineken Russia не планирует закрывать екатеринбургский пивзавод «Патра», ...16.06.2010 Реклама пива Heineken в Екатеринбурге стала объектом разбирательства со стороны ФАС РФ
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2010. Свердловское УФАС России продолжит рассмотрение дела в отношении ООО «ЛОТОС II» по ...