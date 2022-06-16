УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:45

Пивоваренная компания Heineken избавилась от всех своих российских активов

УрБК, Москва, 25.08.2023. Нидерландский производитель пива Heineken продал за 1 евро свой российский бизнес. Неденежный убыток для компании составил 300 млн евро. Новым владельцем активов стала группа «Арнест», сообщает «Коммерсантъ».

У Heineken в России семь заводов. Один из них, «Патра», находится в Екатеринбурге. Все предприятия перешли к новому владельцу. Сотрудники получили гарантии трудоустройства на следующие три года.

Сделка не включает в себя опцион на обратный выкуп активов. Но «Арнест» обязана выплатить продавцу в рассрочку историческую межфирменную задолженность российского бизнеса — 100 млн евро.

В Heineken также отметили, что через полгода завершится производство пива под брендом Amstel. Всего в портфеле Heineken около 30 брендов пива, включая Zlaty Bazant, Guinness, Krusovice, Affligem, G?sser, а также «Охота», «Три медведя», «Степан Разин», «Окское».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.06.2022 Пивной завод в Екатеринбурге будет снова выпускать продукцию под брендом «Патра»

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. Пивной завод в Екатеринбурге будет снова выпускать продукцию под брендом «Патра». ...

09.03.2022 Екатеринбургский завод Heineken продолжает работу в обычном режиме

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. Ведущий производитель пива на территории Свердловской области — завод «Патра», который ...

11.02.2015 В 2014 году продажи пива Heineken в России сократились на 10-13%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2015. Продажи пива нидерландской группы Heineken в России в 2014 году сократились примерно на ...

05.02.2015 Heineken не планирует закрывать екатеринбургский пивзавод «Патра»

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2015. Компания Heineken Russia не планирует закрывать екатеринбургский пивзавод «Патра», ...

16.06.2010 Реклама пива Heineken в Екатеринбурге стала объектом разбирательства со стороны ФАС РФ

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2010. Свердловское УФАС России продолжит рассмотрение дела в отношении ООО «ЛОТОС II» по ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (639)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18