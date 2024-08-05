Свердловские студенты пытались решить транспортную проблему Екатеринбурга на промышленном форуме 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2024. В Екатеринбурге в рамках второго сезона наставнической программы «Территория движения» ...05.08.2024 В Екатеринбурге в рамках проекта наставничества «Территория движения» студенты представили проекты по развитию транспортной инфраструктуры для будущих жителей «Горнощитского»
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2024. В Екатеринбурге студенты в рамках проекта наставничества «Территория движения», который ...03.07.2024 Екатеринбургские студенты разработают проект наземного метро при участии специалистов «Атомстройкомплекса» в рамках программы наставничества «Территория движения»
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В Екатеринбурге в рамках проекта наставничества «Территория движения» и программы ...25.04.2024 Уральские студенты разработают посвященную микрорайонам Екатеринбурга концепцию мерча
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Студенты екатеринбургских вузов разработают концепцию мерча, посвященную микрорайонам ...06.10.2023 На форуме 100+ TechnoBuild студенты и специалисты «Атомстройкомплекса» защитили проекты по развитию бренда Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. На Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild состоялась защита проектов ...