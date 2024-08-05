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Свердловские студенты пытались решить транспортную проблему Екатеринбурга на промышленном форуме 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. Свердловские студенты пытались решить транспортную проблему Екатеринбурга на промышленном форуме 100+ TechnoBuild. Об этом сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».

Свердловские студенты пытались решить транспортную проблему Екатеринбурга на промышленном форуме 100+ TechnoBuild

В рамках хакатона, который длился 100 часов, команды разрабатывали несколько концепций. Так, студенты предложили использовать видеокамеры и компьютерное зрение для модернизации потоков транспорта при проектировании новых районов. Также для улучшения качества обслуживания пассажиров члены команды предложили создать в уральской столице аналог системы бесконтактной оплаты. Примером стала московская карта «Тройка». Во время хакатона студентам помогали наставники из «Атомстройкомплекса».

Свердловские студенты пытались решить транспортную проблему Екатеринбурга на промышленном форуме 100+ TechnoBuild

«Команда победителей ориентировалась на реализуемость своих идей по оптимизации городской транспортной системы. Для нового проекта транспортной реформы — Центра управления перевозками — они разработали предложение по цифровизации функций, созданию системы управления загрузкой транспортной системы на цифровой платформе», — отметил рассказал первый заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Дмитрий Хватов.

Свердловские студенты пытались решить транспортную проблему Екатеринбурга на промышленном форуме 100+ TechnoBuild

По его словам, новые технологии помогут регулировать поток автомобилей после массовых мероприятий. Например, можно создавать «зеленые коридоры» для тех, кто едет после окончания концертов или праздников в спальные районы города. Найденные решения планируют использовать для улучшения транспортной системы Екатеринбурга.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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