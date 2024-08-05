Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. Свердловские студенты пытались решить транспортную проблему Екатеринбурга на промышленном форуме 100+ TechnoBuild. Об этом сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».В рамках хакатона, который длился 100 часов, команды разрабатывали несколько концепций. Так, студенты предложили использовать видеокамеры и компьютерное зрение для модернизации потоков транспорта при проектировании новых районов. Также для улучшения качества обслуживания пассажиров члены команды предложили создать в уральской столице аналог системы бесконтактной оплаты. Примером стала московская карта «Тройка». Во время хакатона студентам помогали наставники из «Атомстройкомплекса».«Команда победителей ориентировалась на реализуемость своих идей по оптимизации городской транспортной системы. Для нового проекта транспортной реформы — Центра управления перевозками — они разработали предложение по цифровизации функций, созданию системы управления загрузкой транспортной системы на цифровой платформе», — отметил рассказал первый заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Дмитрий Хватов.По его словам, новые технологии помогут регулировать поток автомобилей после массовых мероприятий. Например, можно создавать «зеленые коридоры» для тех, кто едет после окончания концертов или праздников в спальные районы города. Найденные решения планируют использовать для улучшения транспортной системы Екатеринбурга.