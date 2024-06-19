Свердловские власти планируют создать информационную систему объектов культурного наследия в регионе

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УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Участники VII Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2024», который состоялся ...

В перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области внесены еще два объекта в центре Екатеринбурга

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В Екатеринбурге зарегистрировали 18 новых объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2022. В Екатеринбурге в 2021 году зарегистрировали 18 новых объектов культурного наследия ...

В Свердловской области создали рабочую группу по рассмотрению изменений стоимости строительства

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. В Свердловской области создана рабочая группа, которая будет изучать вопросы об ...

Свердловских предпринимателей оштрафовали на 3 млн рублей в 2014 году за порчу памятников

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2015. Юридические лица по итогам 2014 года были оштрафованы на сумму 3 млн руб. за ...