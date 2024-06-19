Свердловские власти планируют создать информационную систему объектов культурного наследия в регионе

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Участники VII Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2024», который состоялся ...05.06.2024 В перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области внесены еще два объекта в центре Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. В перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области внесены еще ...31.01.2022 В Екатеринбурге зарегистрировали 18 новых объектов культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2022. В Екатеринбурге в 2021 году зарегистрировали 18 новых объектов культурного наследия ...20.01.2022 В Свердловской области создали рабочую группу по рассмотрению изменений стоимости строительства
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. В Свердловской области создана рабочая группа, которая будет изучать вопросы об ...12.02.2015 Свердловских предпринимателей оштрафовали на 3 млн рублей в 2014 году за порчу памятников
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2015. Юридические лица по итогам 2014 года были оштрафованы на сумму 3 млн руб. за ...