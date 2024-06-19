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Вчера, 18:01

Свердловские власти планируют создать информационную систему объектов культурного наследия в регионе

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Свердловской области буде создана информационная система объектов культурного наследия (ОКН). На эти цели Минцифры готово потратить не менее 39 млн 933 тыс. 333 руб. Тендер на выполнение работ размещен на портале РосТендер.

Так, планируется, что в регионе будет создана «ведомственная информационная система «Объекты культурного наследия» ведомственного сегмента информационной системы для организации мониторинга социально-экономического развития». Система должна поддерживать максимальное количество пользователей до 200 человек, количество объектов в слоях блока работы с пространственной информацией и блока ввода и вывода данных — 100 тыс., а суммарный объем хранения документов в виде файлов — до 2 ТБ.

Работы должны быть выполнены до 2 декабря 2024 года. Подать заявку на участие можно до 24 октября 2024 года.
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