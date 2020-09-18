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Верховный суд РФ запретил банкам включать полис страхования в кредитный договор без согласия заемщика

УрБК, Москва, 10.10.2024. Верховный суд РФ запретил банкам включать полис страхования в кредитный договор без согласия заемщика. Об этом пишет РИА Новости.

«Условия об обязанности заемщика заключить другие договоры либо приобретать услуги кредитора или третьих лиц за плату в целях заключения договора потребительского кредита или его исполнения могут быть включены в индивидуальные условия договора потребительского кредита только тогда, когда заемщик выразил в письменной форме свое согласие на это в заявлении о предоставлении потребительского кредита», — сообщает судебная инстанция.

Поводом для запрета этой практики стало дело екатеринбуржца, который оформил потребительский кредит на сумму около 2 млн руб. Вместе с ним мужчине оформили страховку от несчастных случаев на 156 тыс. руб. Клиент банка попытался отказаться от полиса и вернуть деньги, но кредитное учреждение ему отказало. Уралец смог оспорить страхование благодаря финансовому уполномоченному. Позже конфликт дошел до Верховного суда РФ.

Во время тяжбы судебная инстанция обратила внимание, что в договор был включен пункт о заключении договора страхования жизни с заемщиком. Однако, на первой странице документа в графе «Выражаю свое согласие/несогласие на заключение договора добровольного страхования» не было отметки. Также на этой странице отсутствует подпись клиента банка.
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