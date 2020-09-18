Верховный суд РФ запретил банкам включать полис страхования в кредитный договор без согласия заемщика

УрБК, Москва, 18.09.2020. Банк России запретил страховым компаниям автоматически проставлять за клиента согласие на ...07.08.2013 Суд обязал банк «Открытие» вернуть заемщику средства, удержанные за расторжение договора страхования
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2013. Мировой судья судебного участка № 3 Ленинского района Екатеринбурга обязал ОАО «Банк ...30.09.2011 Устное соглашение между ОАО «АКБ «Авангард» и ЗАО «Страховая группа «Авангард-Гарант» признано антиконкурентным
УрБК, Москва, 28.09.2011. Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Республике Татарстан (Татарстанское УФАС ...11.11.2010 Министерство финансов РФ предлагает предоставить заемщику право на досрочный возврат потребительского кредита без штрафов со стороны банка
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2010. Кредитные организации РФ утратят право в одностороннем порядке изменять условия ...13.01.2010 ООО «Группа Ренессанс Страхование» оштрафовано за согласованные действия с ООО КБ «Ренессанс Капитал»
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2010. Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) 28 декабря ...