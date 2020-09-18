Верховный суд РФ запретил банкам включать полис страхования в кредитный договор без согласия заемщика

УрБК, Москва, 18.09.2020. Банк России запретил страховым компаниям автоматически проставлять за клиента согласие на ...

ЦБ запретил страховщикам автоматически проставлять за клиента согласие на покупку дополнительного полиса

Суд обязал банк «Открытие» вернуть заемщику средства, удержанные за расторжение договора страхования

УрБК, Москва, 28.09.2011. Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Республике Татарстан (Татарстанское УФАС ...

Устное соглашение между ОАО «АКБ «Авангард» и ЗАО «Страховая группа «Авангард-Гарант» признано антиконкурентным

Министерство финансов РФ предлагает предоставить заемщику право на досрочный возврат потребительского кредита без штрафов со стороны банка

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2010. Кредитные организации РФ утратят право в одностороннем порядке изменять условия ...