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Вчера, 12:26

Что такое залог в кредитовании?

В жизни могут возникнуть ситуации, когда срочно нужны деньги на оплату учёбы, покупку квартиры или автомобиля. Банк может выдать кредит без залога и поручителей на небольшую сумму. Программы кредитования с обеспечением помогают выйти заёмщику из сложной ситуации.

Что такое залог в кредитовании?

Определение залога в кредитовании

Разновидность потребительского кредитования, при котором требуется обеспечение, считается залоговым. Заёмщик оформляет с банком договор, по которому его имущество переходит в залог кредитной организации на время пользования денежными средствами. В документе указываются характеристики и оценка залогового имущества. Предметом залога может быть следующее имущество:

— квартира, жилой дом, гараж;

— земельный участок;

— транспортное средство;

— драгоценные металлы;

— товары в обороте: материалы, сырьё, готовая продукция;

— ценные бумаги.

К объектам недвижимости предъявляются строгие требования. Оно не должно быть аварийным или иметь ограничения, связанные с арестом имущества. Банком проводится комплексная оценка залога согласно действующим нормативам.

Залоговое обеспечение позволяет получить кредит на более выгодных условиях: с большей суммой, по минимальной процентной ставке и на более длительный срок. Но в отношении залогового объекта действует право пользования. Его нельзя будет продать другому лицу, обменять или подарить, а также оформить на него другой заём. Оформляя кредит наличными без залога и поручителей, клиенту предлагаются менее выгодные условия. Если получатель кредита окажется неплатёжеспособным, банк может реализовать залоговое имущество на торгах.

Виды кредитования

Кредит является доступным финансовым инструментом для широкого круга людей и организаций. Денежные средства в долг могут получить физические лица, индивидуальные предприниматели и компании. Коммерческие кредиты предоставляются на закупку оборудования, пополнение оборотных средств, расширение бизнеса.

Кредит без залога и поручителей: особенности и преимущества

Гражданин может оформить кредит без залога и поручителей в случае, если он соответствует определённым требованиям. Процентная ставка рассчитывается индивидуально в пределах указанных тарифов и зависит от кредитной истории клиента. Преимущества кредитования:

— минимальный пакет документов;

— возможность получения денежных средств в день обращения;

— подача заявок в разные банки онлайн;

— расходование средств по личному усмотрению клиента без банковского контроля;

— большой выбор кредитных программ.

Финансовые организации заинтересованы в привлечении большого числа клиентов, поэтому предлагают акции и скидки.

Кредит наличными без залога и поручителей: условия и требования

Банк может повысить процентную ставку при выдаче кредита на большую сумму без привлечения поручителей и предоставления залога. Требования к заёмщику:

— возраст от 18 лет — 21 года;

— гражданство РФ;

— официальное трудоустройство;

— наличие постоянного дохода;

— трудовой стаж не менее 4 месяцев на последнем месте работы.

Работающие пенсионеры должны подтвердить статус и предоставить соответствующие документы о доходах. Зарплатные клиенты банков предъявляют только паспорт гражданина РФ.

Что такое залог в кредитовании?

Процесс оформления кредита

Оформление кредита начинается с подачи заявки в банк или другую финансовую организацию. Условия кредитования включают в себя процентные ставки, срок, максимальную сумму, график платежей и комиссий.

Заёмщик предоставляет заявление по форме банка и личные паспортные данные. На основании полученных сведений банк запрашивает кредитную историю, являющуюся критерием оценки платёжеспособности гражданина. Банк может отказать в выдаче займа и предложить другие условия кредитования с меньшей суммой и сроком. Предоставляя дополнительные документы о доходах, можно повысить платёжеспособность.

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