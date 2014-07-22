Что такое залог в кредитовании?

ОАО «СКБ-банк»: потребительский кредит «На всё про всё» вошел в топ-20 самых доступных займов наличными

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2012. ВУЗ-банк изменил условия предоставления экспресс-кредита для малого и среднего ...

ОАО «ВУЗ-банк» повысило лимит экспресс-кредита для малого и среднего бизнеса до 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2012. ООО «Банк «НЕЙВА» представило новую линейку кредитов для населения, в которой ...

За год ОАО «СКБ-банк» выдало 127 тыс. кредитов «На всё про всё»

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2011. Ровно год назад в ОАО «СКБ-банк» был выдан первый кредит по новой программе «На всё про ...