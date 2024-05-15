Уральский банк реконструкции и развития актуализировал условия кредита под залог автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил условия «Кредита под залог автомобиля». Продукт адаптирован под ситуацию на рынке и полностью соответствует новым требованиям регулятора, которые изменились в прошлом месяце, сообщает пресс-служба финансового учреждения.



«В соответствии с текущими требованиями ЦБ РФ, заемщики с высокой финансовой нагрузкой с большей вероятностью могут получить одобрение только по залоговым кредитам. Условия по кредиту с залогом выгоднее необеспеченного потребительского кредитования. Получить средства под залог банк предлагает на длительные сроки: 48, 96 и 120 месяцев, благодаря чему клиент имеет возможность подобрать комфортный размер платежа», — рассказала управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.



Теперь клиент может получить кредит на сумму до 5 млн руб., предоставив транспортное средство в залог банку в момент заключения кредитного договора. При этом потратить кредитные средства можно на любые потребительские цели.



Оформить «Кредит под залог автомобиля» можно в день обращения. УБРиР берет на себя все расходы по оценке и регистрации предмета залога. Сам автомобиль и все документы на него остаются у владельца на руках. Под залог банк принимает новые машины и с пробегом, отечественные и иностранные автомобили до 3,5 т, а также некоторые категории мототехники.