УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:20

Уральский банк реконструкции и развития актуализировал условия кредита под залог автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил условия «Кредита под залог автомобиля». Продукт адаптирован под ситуацию на рынке и полностью соответствует новым требованиям регулятора, которые изменились в прошлом месяце, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«В соответствии с текущими требованиями ЦБ РФ, заемщики с высокой финансовой нагрузкой с большей вероятностью могут получить одобрение только по залоговым кредитам. Условия по кредиту с залогом выгоднее необеспеченного потребительского кредитования. Получить средства под залог банк предлагает на длительные сроки: 48, 96 и 120 месяцев, благодаря чему клиент имеет возможность подобрать комфортный размер платежа», — рассказала управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.

Теперь клиент может получить кредит на сумму до 5 млн руб., предоставив транспортное средство в залог банку в момент заключения кредитного договора. При этом потратить кредитные средства можно на любые потребительские цели.

Оформить «Кредит под залог автомобиля» можно в день обращения. УБРиР берет на себя все расходы по оценке и регистрации предмета залога. Сам автомобиль и все документы на него остаются у владельца на руках. Под залог банк принимает новые машины и с пробегом, отечественные и иностранные автомобили до 3,5 т, а также некоторые категории мототехники.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.05.2024 В УБРиР появился потребительский кредит до 5 млн рублей под отложенный залог автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил новый вид кредитования — под ...

02.12.2022 С начала 2022 года объем выдачи кредитов под залог недвижимости в УБРиР вырос на 30%

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отметили рост объема выдачи ...

04.08.2022 УБРиР снизил требования к размеру обеспечения по экспресс-кредиту под залог недвижимости до 60% от суммы заемных средств

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил требования к размеру залогового ...

14.10.2019 В УБРиР можно получить кредит до 300 тыс. рублей без справки о доходах

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. С 14 октября 2019 года в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) можно ...

29.09.2010 ОАО «СКБ-банк» представило новый кредитный продукт «Автобум», не требующий оставлять в залог приобретаемое транспортное средство

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2010. ОАО «СКБ-банк» представило новый кредитный продукт «Автобум». «Покупка нового ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (275)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18