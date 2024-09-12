УБРиР предложил клиентам оформлять кредиты до 15 млн рублей под залог недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил условия «Кредита под залог ...15.05.2024 В УБРиР появился потребительский кредит до 5 млн рублей под отложенный залог автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил новый вид кредитования — под ...02.12.2022 С начала 2022 года объем выдачи кредитов под залог недвижимости в УБРиР вырос на 30%
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отметили рост объема выдачи ...04.08.2022 УБРиР снизил требования к размеру обеспечения по экспресс-кредиту под залог недвижимости до 60% от суммы заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил требования к размеру залогового ...14.10.2019 В УБРиР можно получить кредит до 300 тыс. рублей без справки о доходах
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. С 14 октября 2019 года в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) можно ...