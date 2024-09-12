УБРиР предложил клиентам оформлять кредиты до 15 млн рублей под залог недвижимости

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УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил условия «Кредита под залог ...

В УБРиР появился потребительский кредит до 5 млн рублей под отложенный залог автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил новый вид кредитования — под ...

С начала 2022 года объем выдачи кредитов под залог недвижимости в УБРиР вырос на 30%

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отметили рост объема выдачи ...

УБРиР снизил требования к размеру обеспечения по экспресс-кредиту под залог недвижимости до 60% от суммы заемных средств

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил требования к размеру залогового ...

В УБРиР можно получить кредит до 300 тыс. рублей без справки о доходах

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. С 14 октября 2019 года в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) можно ...