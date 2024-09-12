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УБРиР предложил клиентам оформлять кредиты до 15 млн рублей под залог недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) перезапустил программу кредитования под залог имеющейся недвижимости. Кредит является нецелевым, его можно использовать на любые траты, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«Залог в виде квартиры или дома позволяет банку предлагать клиенту более выгодную ставку, и более крупную сумму. Мы максимально упростили и ускорили процедуру такой сделки. Клиенту не придется оплачивать оценку заемной недвижимости. А электронная регистрация сделки сбережет массу времени. Кроме того, по такому кредиту не оформляется закладная. То есть не потребуется посещение Росреестра ни при оформлении, ни при погашении такого кредита», — отметила управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.

Максимальная сумма кредита достигает 15 млн руб. Кредитные средства предоставляются на срок до 20 лет, что дает возможность клиенту подобрать комфортный для себя размер ежемесячного платежа.

Ранее УБРиР обновил условия «Кредита под залог автомобиля». Продукт адаптирован под ситуацию на рынке и полностью соответствует новым требованиям регулятора.

Теперь клиент может получить кредит на сумму до 5 млн руб., предоставив транспортное средство в залог банку в момент заключения кредитного договора. При этом потратить кредитные средства можно на любые потребительские цели.
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