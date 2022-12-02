В УБРиР появился потребительский кредит до 5 млн рублей под отложенный залог автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отметили рост объема выдачи ...03.10.2022 УБРиР объявил о снижении ставок по потребительским кредитам
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил об улучшении условий выдачи ...23.06.2022 УБРиР снизил ставки по потребительским кредитам до 6,9-7,9% годовых
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) анонсировал улучшение условий выдачи ...13.04.2022 УБРиР снизил ставки по потребкредитам на 4 процентных пункта
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) на 4 процентных пункта снизил ставки по ...14.10.2019 В УБРиР можно получить кредит до 300 тыс. рублей без справки о доходах
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. С 14 октября 2019 года в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) можно ...