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В УБРиР появился потребительский кредит до 5 млн рублей под отложенный залог автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил новый вид кредитования — под отложенный залог автомобиля, сообщает пресс-служба банка.

Заемщик может получить до 5 млн руб. на любые цели при условии предоставления банку автомобиля в залог за пять рабочих дней до первого платежа. В качестве залога принимаются любые автомобили весом до 3,5 т и некоторые категории мототехники.

Управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына отмечает, что условия по такому займу с залогом выгоднее необеспеченного потребительского кредитования.

«Получить средства под отложенный залог банк предлагает на длительные сроки: 48, 96 и 120 месяцев, благодаря чему клиент может подобрать комфортный размер платежа. Кроме того, банк не требует от клиента отчет о цели использования кредитных денежных средств. Обращаю также внимание, что все документы на автомобиль остаются у владельца на руках, а какого-либо дополнительного страхования, например, КАСКО, не требуется», — пояснила Любовь Торопицына.
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