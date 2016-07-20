Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге работает в штатном режиме

Материалы по теме

Уральские метеорологи объявили штормовое предупреждение на 10 и 11 октября

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. Уральские синоптики объявили штормовое предупреждение на 10 и 11 октября. Информация ...

В Кольцово военный самолет заблокировал взлетно-посадочную полосу

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2016. Минувшей ночью аэропорт Екатеринбурга Кольцово не мог принять некоторые рейсы из-за ...

В аэропорту Кольцово задержали вылет 13 самолетов из-за тумана

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. Сегодня утром из-за плотного тумана в Кольцово в Екатеринбурге не смогли приземлиться и ...

В аэропорту Кольцово взрывное устройство не было обнаружено

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2016. Сотрудники Управления на транспорте МВД России по УрФО не обнаружили на территории ...

Аэропорт Кольцово может сменить генерального директора

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2012. ОАО «Аэропорт Кольцово» может сменить генерального директора. Вопрос об этом будет ...