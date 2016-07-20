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Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге работает в штатном режиме

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Екатеринбурге аэропорт Кольцово работает в штатном режиме. Информация об этом опубликована в Telegram-канале компании.

«Несмотря на то, что погода перестала нас радовать, и в районе аэродрома пошел первый снег, который, как обещают синоптики, будет идти весь день, наш аэропорт работает штатно, отправляя и принимая воздушные суда», — говорится в сообщении.

При этом, специалисты отмечают, что на подготовку вылетов может потребоваться больше времени для обработки самолетов противообледенительной жидкостью.

Ранее уральские синоптики объявили штормовое предупреждение на 10 и 11 октября в связи с обострением атмосферного фронта.
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