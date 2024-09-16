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Команда паблик-арт-программы «ЧО» и компании düfa восстановила скульптуру «Точка зрения» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. Команда паблик-арт-программы «ЧО» и компании düfa восстановила скульптуру «Точка зрения» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Команда паблик-арт-программы «ЧО» и компании d&#252;fa восстановила скульптуру «Точка зрения» в Екатеринбурге

Инсталляция появилась в 2020 году в центре Екатеринбурга недалеко от Уральского филиала Пушкинского музея. Сама скульптура состоит из 12 слоев фанеры и закреплена на металлической основе. Из деревянных дощечек складывается очертание глаза. Если зритель стоит близко к арт-объекту, то изображение глаза расплывается. Создатель скульптуры Артем Стефанов пояснил, что форма становится целостной, когда человек приобретает точку опоры.

Команда паблик-арт-программы «ЧО» и компании d&#252;fa восстановила скульптуру «Точка зрения» в Екатеринбурге

У арт-объекта сняли старое покрытие, заново покрасили и восстановили сломанные части зрачка. Материалы для работ предоставил немецкий производитель dufa. Компания зарегистрирована в Германии с 1955 года.

Команда паблик-арт-программы «ЧО» и компании d&#252;fa восстановила скульптуру «Точка зрения» в Екатеринбурге

«С каждым годом все больше представителей бизнеса присоединяются к стремлению делать Екатеринбург лучше. И это касается не только создания новых объектов, но и сохранения уже созданных. Мы рады, что команда d?fa взяла на себя инициативу и восстановила ставший знаковым для города объект», — поделился руководитель «ЧО» Никита Харисов.

Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»
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