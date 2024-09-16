Команда паблик-арт-программы «ЧО» и компании düfa восстановила скульптуру «Точка зрения» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Паблик-арт-программа «ЧО» выпустила футболки с цитатами легенды уральского андеграунда ...07.08.2024 В Екатеринбурге команда арт-программы «ЧО» вместе с местными жителями 11 августа украсит постерами-раскрасками забор вдоль проспекта Космонавтов
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В Екатеринбурге команда паблик-арт-программы «ЧО» вместе с местными жителями 11 августа ...18.10.2023 Гранитный арт-объект «Камень. Сегменты 3» появился в центре Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В рамках паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге на улице Радищева появилась ...29.09.2023 В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» появилась световая надпись: «Граждане! Скажем друг другу: я люблю тебя!»
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Екатеринбурге во дворе Уральского филиала Пушкинского музея появилась световая ...03.11.2020 В Екатеринбурге продолжается фестиваль паблик арта, посвященный 25-летию компании «Атомстройкомплекс»
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2020. В Екатеринбурге продолжается фестиваль паблик арта «ЧО», посвященный 25-летию компании ...