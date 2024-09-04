ЕВРАЗ выделил 3 млн рублей для оснащения лабораторий Кузнецкого индустриального техникума

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. ЕВРАЗ вручил Сибирскому государственному индустриальному университету (СибГИУ) грант в ...09.07.2024 ЕВРАЗ выделил техникумам Новокузнецка 18 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Кузнецкий индустриальный техникум, Кузнецкий металлургический техникум, Новокузнецкий ...19.01.2023 ЕВРАЗ выделил более 10 млн рублей на создание Центра цифровой металлургии в СибГИУ
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. ЕВРАЗ выделил более 10 млн руб. для того, чтобы в Сибирском государственном ...15.12.2022 ЕВРАЗ выделил более 6 млн рублей для подготовки специалистов горно-металлургической отрасли
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. ЕВРАЗ профинансировал открытие полигона сварочных работ в Таштагольском техникуме ...12.12.2019 ЕВРАЗ выделил более 11,5 млн рублей на обновление учебных лабораторий в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. ЕВРАЗ выделил более 11,5 млн руб. на обновление лабораторий в двух учебных заведениях ...