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ЕВРАЗ выделил 3 млн рублей для оснащения лабораторий Кузнецкого индустриального техникума

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. ЕВРАЗ выделил 3 млн рублей для оснащения лабораторий Кузнецкого индустриального техникума (КИТ). Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга.

При поддержке ЕВРАЗа в учебном заведении были открыты две новые учебно-производственные мастерские: «Лаборатория физической и коллоидной химии, виртуализации процессов и аппаратов химической технологии» и «Лаборатория технологии и оборудования металлургических цехов». Их оборудовали установками для взаимодействия с виртуальной реальностью, где будущие металлурги могут закрепить свои профессиональные навыки.

Набор на специальность «Коксохимическое производство» был открыт в прошлом году. Сейчас в группе учатся 25 человек. С начала текущего года в колледже начали принимать студентов на направление «Металлургическое производство». Часть программ реализуется при поддержке «Профессионалитета».

Холдинг и Кузнецкий индустриальный техникум сотрудничают на протяжении долгих лет. В 2022 году ЕВРАЗ помог переоборудовать 11 лабораторий в техникуме, а в 2023 создал лабораторию теплотехники. Также компания поддерживает Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания (ТТГТиСО), где был открыт «Центр профессиональных компетенций».
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