Свердловские синоптики до 14 октября продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в отдельных районах области

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. Свердловские метеорологи продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в отдельных районах области до начала следующей недели. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«10-14 октября в северных районах Свердловской области местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.