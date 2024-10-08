Свердловские синоптики до 14 октября продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в отдельных районах области

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Свердловские синоптики до 9 октября продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной ...04.10.2024 Свердловские синоптики до 7 октября продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в регионе
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Свердловские синоптики до 7 октября продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной ...16.09.2024 В Свердловской области до 20 сентября сохранится высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Свердловские синоптики до 20 сентября продлили предупреждение о высокой пожарной ...25.07.2024 На Среднем Урале до 26 июля продлили предупреждение о высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В Свердловской области до 26 июля продлили предупреждение о высокой пожарной опасности. ...03.06.2024 В Свердловской области 3 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 3 июня объявили штормовое предупреждение ...