На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. С 30 сентября по 7 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на сливочное масло (на 2,78%, до 1 тыс. 067 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросла стоимость пищевой соли (на 2,29%, до 16,85 за кг), шлифованного риса (на 1,11%, до 159,16 руб. за кг), маргарина (на 1,59%, до 269,06 руб. за кг) и черного байхового чая (на 1,06%, до 1 тыс. 345 руб. за кг).



При этом существенно упала цена на репчатый лук (на 5,9%, до 36,37 руб. за кг), яблоки (на 3,08%, до 146,82 руб. за кг), свежие помидоры (на 2,93%, до 169,46 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 2,39%, до 623,81 руб. за кг), капусту белокочанную (на 1,89%, до 32,85 руб. за кг) и картофель (на 1,48%, до 34,33 руб. за кг).