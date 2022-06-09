УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 12:00

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло

С 30 сентября по 7 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на сливочное масло (на 2,78%, до 1 тыс. 067 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросла стоимость пищевой соли (на 2,29%, до 16,85 за кг), шлифованного риса (на 1,11%, до 159,16 руб. за кг), маргарина (на 1,59%, до 269,06 руб. за кг) и черного байхового чая (на 1,06%, до 1 тыс. 345 руб. за кг).

При этом существенно упала цена на репчатый лук (на 5,9%, до 36,37 руб. за кг), яблоки (на 3,08%, до 146,82 руб. за кг), свежие помидоры (на 2,93%, до 169,46 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 2,39%, до 623,81 руб. за кг), капусту белокочанную (на 1,89%, до 32,85 руб. за кг) и картофель (на 1,48%, до 34,33 руб. за кг).
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 11:04 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. С 30 сентября по 7 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на ...

09.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло

С 27 мая по 3 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на сливочное масло (на 2,13%, до ...

09.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2022. С 27 мая по 3 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

19.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала вареная колбаса

С 9 по 16 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на вареную колбасу (на 4,36%, до ...

19.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала вареная колбаса

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2021. С 9 по 16 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
Архив новостей
Октябрь 2024 (265)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18