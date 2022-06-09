УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. С 30 сентября по 7 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на ...09.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло
С 27 мая по 3 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на сливочное масло (на 2,13%, до ...09.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2022. С 27 мая по 3 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...19.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала вареная колбаса
С 9 по 16 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на вареную колбасу (на 4,36%, до ...19.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала вареная колбаса
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2021. С 9 по 16 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...