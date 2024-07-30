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«Атомстройкомплекс» в рамках паблик-арт программы «ЧО» разместил мурал по мотивам анимационного фильма в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. «Атомстройкомплекс» в рамках паблик-арт программы «ЧО» разместил мурал по мотивам анимационного фильма в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба уральского застройщика.

«Атомстройкомплекс» в рамках паблик-арт программы «ЧО» разместил мурал по мотивам анимационного фильма в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге

На стене гаражного кооператива, который находится на улице Профсоюзной,16 появился новый мурал. Арт-объект выполнен по мотивам анимационного фильма «Дедушка Химмаш». Его автором стал профессиональный художник-аниматор Иван Ханжин, который ведет одну из мастерских по уличному искусству. Ученики изучили принципы марионеточной анимации и совместно с педагогами смотрели мультфильмы. Итогом работы стало создание фильма.

«Атомстройкомплекс» в рамках паблик-арт программы «ЧО» разместил мурал по мотивам анимационного фильма в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге

Главным героем «Дедушки Химмаша» стал собирательный образ, который знает практически все о жизни района. Если зрители присмотрятся к шляпе дедушки, то увидят Уральский завод химического машиностроения.

В течение 30 лет ГК «Атомстройкомплекс» развивает районы Екатеринбурга и улучшает городские пространства. В 2020 году уральский девелопер создал паблик-арт программу «ЧО».

«Атомстройкомплекс» в рамках паблик-арт программы «ЧО» разместил мурал по мотивам анимационного фильма в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге

«Город становится чем-то большим, чем продукт потребления только после того, как ты начинаешь активно участвовать в его жизни. И, по сути, не важно: делаешь ли ты мегафестиваль, управляешь районом или просто решил сам покрасить ближайший гараж — с этого момента все мы становимся не просто жителями, а настоящими горожанами», — считает автор и руководитель уральской паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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