Екатеринбург приобретет в лизинг 12 автобусов-гармошек

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В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом

В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта объявили конкурс на закупку 50 ...

В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта ...

В Екатеринбурге на отдаленные маршруты вышли 30 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Екатеринбурге на отдаленные маршруты вышли 30 новых автобусов. Об этом сообщил в ...

В ближайшие месяцы Екатеринбург приобретет почти 100 автобусов для пассажирских перевозок

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В ближайшие месяцы власти Екатеринбурга закупят для города 95 новых автобусов ...

Администрация Екатеринбурга закупит еще 95 новых автобусов в лизинг и на казначейский кредит

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Муниципальный парк екатеринбургских автобусов пополнится 95 машинами. Об этом сообщает ...