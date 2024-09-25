УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:23

Екатеринбург приобретет в лизинг 12 автобусов-гармошек

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Власти Екатеринбурга приобретут в лизинг 12 автобусов-гармошек. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Екатеринбург приобретет в лизинг 12 автобусов-гармошек
Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

«Сделали очередной важный шаг по обновлению общественного пассажирского транспорта: объявили конкурс на заключение договора поставки в лизинг 12 автобусов-«гармошек». Это машины особо большого класса, которые максимально эффективны в пиковые нагрузки, когда необходимо перевезти множество пассажиров. Сегодня же разместим еще один конкурс на закупку 18 экологичных автобусов большого класса. Вместимость салона такой модели до 90 пассажиров», — написал градоначальник.

Он также добавил, что в декабре в городе появится 30 новых автобусов. В феврале 2025 года после технической подготовки и регистрации в Госавтоинспекции они выйдут на маршруты.

«Обновление подвижного состава в Екатеринбурге — процесс постоянный. Начиная с 2020 года, город получил 182 современных автобуса. А на следующей неделе определится победитель конкурса на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом», — напомнил Алексей Орлов.

Ранее стало известно, что 750 млн руб. для закупки новых 50 троллейбусов Екатеринбург получит из бюджета Свердловской области. Еще 900 млн руб. из региональной казны будет направлено на организацию транспортного обслуживания города.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.09.2024 В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом

В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта объявили конкурс на закупку 50 ...

25.09.2024 В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта ...

22.04.2024 В Екатеринбурге на отдаленные маршруты вышли 30 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Екатеринбурге на отдаленные маршруты вышли 30 новых автобусов. Об этом сообщил в ...

20.10.2023 В ближайшие месяцы Екатеринбург приобретет почти 100 автобусов для пассажирских перевозок

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В ближайшие месяцы власти Екатеринбурга закупят для города 95 новых автобусов ...

19.09.2023 Администрация Екатеринбурга закупит еще 95 новых автобусов в лизинг и на казначейский кредит

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Муниципальный парк екатеринбургских автобусов пополнится 95 машинами. Об этом сообщает ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
Архив новостей
Октябрь 2024 (235)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18