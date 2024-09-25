Екатеринбург приобретет в лизинг 12 автобусов-гармошек

Власти Екатеринбурга приобретут в лизинг 12 автобусов-гармошек. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.



«Сделали очередной важный шаг по обновлению общественного пассажирского транспорта: объявили конкурс на заключение договора поставки в лизинг 12 автобусов-«гармошек». Это машины особо большого класса, которые максимально эффективны в пиковые нагрузки, когда необходимо перевезти множество пассажиров. Сегодня же разместим еще один конкурс на закупку 18 экологичных автобусов большого класса. Вместимость салона такой модели до 90 пассажиров», — написал градоначальник.



Он также добавил, что в декабре в городе появится 30 новых автобусов. В феврале 2025 года после технической подготовки и регистрации в Госавтоинспекции они выйдут на маршруты.



«Обновление подвижного состава в Екатеринбурге — процесс постоянный. Начиная с 2020 года, город получил 182 современных автобуса. А на следующей неделе определится победитель конкурса на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом», — напомнил Алексей Орлов.



Ранее стало известно, что 750 млн руб. для закупки новых 50 троллейбусов Екатеринбург получит из бюджета Свердловской области. Еще 900 млн руб. из региональной казны будет направлено на организацию транспортного обслуживания города.