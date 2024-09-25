Екатеринбург приобретет в лизинг 12 автобусов-гармошек

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Власти Екатеринбурга приобретут в лизинг 12 автобусов-гармошек. Об этом написал в ...25.09.2024 В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом
В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта объявили конкурс на закупку 50 ...25.09.2024 В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта ...20.10.2023 В ближайшие месяцы Екатеринбург приобретет почти 100 автобусов для пассажирских перевозок
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В ближайшие месяцы власти Екатеринбурга закупят для города 95 новых автобусов ...19.09.2023 Администрация Екатеринбурга закупит еще 95 новых автобусов в лизинг и на казначейский кредит
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Муниципальный парк екатеринбургских автобусов пополнится 95 машинами. Об этом сообщает ...