Уралуправтодор призвал уральских водителей к осторожности при движении на трассах во время снегопадов

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Госавтоинспекция Свердловской области, в связи с ухудшением с 9 октября погодных ...30.10.2019 Госавтоинспекция посоветовала водителям Свердловской области с наступлением зимы сменить стиль вождения
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Управлении ГИБДД по Свердловской области предупредили водителей об осторожности при ...31.10.2018 Сегодня и завтра в Свердловской области ожидается ледяной дождь
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. По информации Гидрометцентра России, с 31 октября по 1 ноября в Свердловской и ...05.07.2018 «Уралуправтодор» призвал водителей ограничить поездки по Свердловской области из-за непогоды
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. ФКУ «Уралуправтодор» призвал водителей 5 июля ограничить поездки по Свердловской ...31.03.2014 УГИБДД Свердловской области выступило со спецобращением к водителям в связи с ухудшением погодных условий
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2014. УГИБДД Свердловской области выступило со спецобращением к водителям в связи с ...