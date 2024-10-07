Уралуправтодор призвал уральских водителей к осторожности при движении на трассах во время снегопадов

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Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует автовладельцам сменить летние шины на зимние

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Госавтоинспекция Свердловской области, в связи с ухудшением с 9 октября погодных ...

Госавтоинспекция посоветовала водителям Свердловской области с наступлением зимы сменить стиль вождения

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Управлении ГИБДД по Свердловской области предупредили водителей об осторожности при ...

Сегодня и завтра в Свердловской области ожидается ледяной дождь

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. По информации Гидрометцентра России, с 31 октября по 1 ноября в Свердловской и ...

«Уралуправтодор» призвал водителей ограничить поездки по Свердловской области из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. ФКУ «Уралуправтодор» призвал водителей 5 июля ограничить поездки по Свердловской ...

УГИБДД Свердловской области выступило со спецобращением к водителям в связи с ухудшением погодных условий

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2014. УГИБДД Свердловской области выступило со спецобращением к водителям в связи с ...