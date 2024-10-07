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Уралуправтодор призвал уральских водителей к осторожности при движении на трассах во время снегопадов

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Специалисты ФКУ «Уралуправтодор» напомнили уральским водителям об осторожности на трассах во время снегопадов. Информация размещена на официальном сайте казенного учреждения.

«Уралуправтодор напоминает, в предстоящий четверг 9 октября на территории Свердловской, Курганской и Тюменской областей прогнозируются осадки в виде снега. Советуем задуматься о своевременной смене летней резины на зимнюю, воздержаться от дальних поездок, но в случае необходимости рекомендуем использовать железнодорожный транспорт», — говорится в сообщении.

Ранее свердловские госавтоинспекторы, в связи с ухудшением с 9 октября погодных условий, порекомендовали водителям сменить летние шины на зимние, а также позаботиться о техническом состоянии транспортного средства.
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