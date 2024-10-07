В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 9 октября пройдет лекция «Оружие Ближнего Востока в системе мусульманской культуры»

Материалы по теме

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня открылась выставка ...

В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 8 октября состоится лекция «Оружие Ближнего Востока: от общего к частному»

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Екатеринбурге 8 октября заведующий сектором оружия отдела «Арсенал» Государственного ...

«Узоры золота на стали…»

В центре «Эрмитаж-Урал» открывается выставка оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» завтра откроется выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков»

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра откроется выставка ...

В Екатеринбурге с 26 по 30 января пройдет цикл лекций по выставке «Искусство Испании из собрания Государственного Эрмитажа»

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Екатеринбурге с 26 по 30 января пройдет цикл лекций по произведениям, экспонируемым в ...