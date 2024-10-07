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В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 9 октября пройдет лекция «Оружие Ближнего Востока в системе мусульманской культуры»

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Екатеринбурге 9 октября научный сотрудник отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа, кандидат исторических наук Елена Малоземова представит лекцию «Оружие Ближнего Востока в системе мусульманской культуры». Мероприятия пройдут в рамках девятых Дней Эрмитажа в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба музея.

В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 9 октября пройдет лекция «Оружие Ближнего Востока в системе мусульманской культуры»

В этом разговоре будут продолжены и расширены темы, связанные с позицией оружия в контексте мусульманской культуры. Взгляды снаружи и изнутри мира Ближнего Востока позволят рассмотреть внешнее оформление предметов вооружения и понять, какие идеи в нем заложены.

Начало лекций в 14.00 и 18.30 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) на улице Вайнера, 11.

Напомним, сегодня здесь открылась выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа.
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