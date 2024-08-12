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ЕВРАЗ подарил Нижнетагильскому музею ИЗО сертификат для покупки установки по сохранению микроклимата в помещениях

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. ЕВРАЗ подарил Нижнетагильскому музею ИЗО сертификат для покупки установки, сохраняющей микроклимат в помещениях. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга.

ЕВРАЗ подарил Нижнетагильскому музею ИЗО сертификат для покупки установки по сохранению микроклимата в помещениях
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В музее хранится порядка 10 тыс. произведений русского и западноевропейского изобразительного искусства. Приборы для осушения воздуха в хранилищах помогают сохранить картины, написанные маслом, на долгие годы. Увлажнители воздуха помогают сберечь графику и скульптуры в хорошем состоянии.

В течение четырех лет ЕВРАЗ выделял на поддержку Нижнетагильского музея изобразительных искусств порядка 2,5 млн руб. При поддержке холдинга в зале заменили освещение, а в другом создали группы скульптур для туристов с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, новую систему освещения установили в зале «Искусство XX века». Во время ремонта старые лампы заменены на 80 современных осветительных приборов. Они могут менять угол освещения, что позволяет посетителям экспозиции рассмотреть колорит картин.
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