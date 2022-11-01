УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:22

ЕВРАЗ направил на обновление Нижнетагильского музея изобразительных искусств более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. ЕВРАЗ с 2020 года вложил свыше 2 млн руб. в проекты поддержки Музея изобразительных искусств Нижнего Тагила.

ЕВРАЗ направил на обновление Нижнетагильского музея изобразительных искусств более 2 млн рублей
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, за счет этих средств был обновлен зал итальянского искусства, а также реализован проект для слабовидящих посетителей «Трогать разрешается».

Новая система освещения установлена в зале «Искусство XX века». Демонтированы старые лампы, установлено 80 современных осветительных приборов, которые позволяют менять угол освещения, благодаря чему картины выглядят более объемно и колоритно. Посетители уже оценили в новом свете работы русских художников Константина Коровина, Константина Ухтомского и их учеников.

«В помещении располагаются больше ста картин, и теперь каждая освещена. Произведения заиграли новыми красками. Мы благодарим ЕВРАЗ за поддержку и хороший подарок в преддверии восьмидесятилетнего юбилея учреждения», — говорит директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева.

«Нижнетагильский музей изобразительных искусств — стратегически важное место для развития культуры Нижнего Тагила и города в целом. Сотрудники учреждения не в первый раз получают поддержку компании ЕВРАЗ и всегда проявляют инициативу: развивают музей и делают его комфортным для тагильчан и гостей города», — отмечает директор некоммерческой организации «Благотворительный фонд ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.11.2022 ЕВРАЗ НТМК направил 1 млн рублей для создания проекта для слабовидящих в музее изобразительных искусств Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. ЕВРАЗ НТМК направил 1 млн руб. в Нижнетагильский музей ИЗО на осуществление проекта ...

27.11.2019 ЕВРАЗ приобрел для Нижнетагильского музея-заповедника новый автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев передал ключи от новой «ГАЗели» ...

05.04.2016 Коротко о событиях дня

В 10.00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, Октябрьская пл., 1) состоится очередное заседание ...

30.04.2015 К Дню Победы в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открывается выставка «Лично для каждого»

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2015. Накануне дня Победы Екатеринбургский музей изобразительных искусств открывает выставку ...

24.08.2012 В Москве проходит выставка французского искусства

В Москву из Франции привезли ценные экспонаты музея изобразительных искусств города Нант. В экспозиции — портреты и ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (346)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18