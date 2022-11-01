ЕВРАЗ направил на обновление Нижнетагильского музея изобразительных искусств более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. ЕВРАЗ НТМК направил 1 млн руб. в Нижнетагильский музей ИЗО на осуществление проекта ...27.11.2019 ЕВРАЗ приобрел для Нижнетагильского музея-заповедника новый автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев передал ключи от новой «ГАЗели» ...05.04.2016 Коротко о событиях дня
В 10.00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, Октябрьская пл., 1) состоится очередное заседание ...30.04.2015 К Дню Победы в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открывается выставка «Лично для каждого»
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2015. Накануне дня Победы Екатеринбургский музей изобразительных искусств открывает выставку ...24.08.2012 В Москве проходит выставка французского искусства
В Москву из Франции привезли ценные экспонаты музея изобразительных искусств города Нант. В экспозиции — портреты и ...