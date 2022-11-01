ЕВРАЗ направил на обновление Нижнетагильского музея изобразительных искусств более 2 млн рублей

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. ЕВРАЗ с 2020 года вложил свыше 2 млн руб. в проекты поддержки Музея изобразительных искусств Нижнего Тагила.Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, за счет этих средств был обновлен зал итальянского искусства, а также реализован проект для слабовидящих посетителей «Трогать разрешается».Новая система освещения установлена в зале «Искусство XX века». Демонтированы старые лампы, установлено 80 современных осветительных приборов, которые позволяют менять угол освещения, благодаря чему картины выглядят более объемно и колоритно. Посетители уже оценили в новом свете работы русских художников Константина Коровина, Константина Ухтомского и их учеников.«В помещении располагаются больше ста картин, и теперь каждая освещена. Произведения заиграли новыми красками. Мы благодарим ЕВРАЗ за поддержку и хороший подарок в преддверии восьмидесятилетнего юбилея учреждения», — говорит директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева.«Нижнетагильский музей изобразительных искусств — стратегически важное место для развития культуры Нижнего Тагила и города в целом. Сотрудники учреждения не в первый раз получают поддержку компании ЕВРАЗ и всегда проявляют инициативу: развивают музей и делают его комфортным для тагильчан и гостей города», — отмечает директор некоммерческой организации «Благотворительный фонд ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.