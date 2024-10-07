В культурном центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа

В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 8 октября состоится лекция «Оружие Ближнего Востока: от общего к частному»

Дни Эрмитажа в Екатеринбурге в этом году пройдут с 8 по 10 октября

С 8 по 10 октября в Екатеринбурге в девятый раз пройдут Дни Эрмитажа. В рамках программы состоится открытие новой ...