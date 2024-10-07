В культурном центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня открылась выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков». Проект представлен в рамках девятых Дней Эрмитажа в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба музея.
В новой экспозиции вниманию зрителей предстает более 200 предметов вооружения из стран Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа, объединенных в несколько тематических блоков. Среди экспонатов — холодное и огнестрельное оружие, защитное вооружение, а также предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с воинской культурой.
Чтобы показать все грани оружия в культуре Востока, подчеркнуть его значимость и важность для жизни буквально каждого человека того периода, кураторы выставки — заведующий сектором оружия отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа Всеволод Образцов и научный сотрудник отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа, кандидат исторических наук Елена Малоземова — приняли решение совместить в экспозиции холодное оружие с картинами, предметами обихода воинов, конской амуниции и доспехами. Выставка будет доступна для посещения с 8 октября 2024 года по 9 марта 2025 года в центре «Эрмитаж-Урал» по адресу улица Вайнера, 11.
Напомним, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ.