Дорожники завершили ремонт моста через реку Межница между Свердловской и Тюменской областью

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Свердловской области благодаря капитальному ремонту дороги Савина Горка — Ис — Косья ...31.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительный 141 млн рублей на ремонт и строительство дорог в муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил дополнительные 141,7 млн руб. ...10.05.2023 В Свердловской области началась реконструкция моста через реку Овинную
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области началась реконструкция моста через реку Овинную на дороге ...18.08.2021 В Екатеринбурге досрочно завершили ремонт Блюхеровского моста
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2021. В Екатеринбурге досрочно завершили ремонт Блюхеровского моста, сообщает пресс-служба ...31.03.2011 В 2011 году в Челябинской области планируется построить 40 километров автомобильных дорог
УрБК, Челябинск, 31.03.2011. В 2011 году на территории Челябинской области планируется построить 40 км автомобильных ...