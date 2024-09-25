Дорожники завершили ремонт моста через реку Межница между Свердловской и Тюменской областью

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Дорожники завершили ремонт моста через реку Межница, который являются частью автодороги из Свердловской области в Тюменскую. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.«Новый трехпролетный мост отвечает всем современным техническим требованиям, в том числе по грузоподъемности. Общая протяженность участка составила 130 погонных метров, включая длину собственно моста — 41 метр», — отметил заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Александр Окунский.По его словам, проведенный капитальный ремонт сооружения обеспечил более надежное транспортное сообщение с Тюменской областью. Ремонт трассы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».При восстановительных работах на девятом километре трассы Краснослободское — Липчинское — граница Тюменской области рабочие установили 18 балок пролетного строения, гидроизоляцию и карнизные блоки. Кроме того, мастера покрасили поверхности промежуточных опор покрытием из акрила в два слоя. Под мостом были установлены металлические барьеры, дорожная разметка и восемь дорожных знаков.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделял на ремонт дорог из регионального бюджета свыше 4 млрд руб. В 2024 году ремонт провели на 24 мостах.