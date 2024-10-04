Девелоперы могут смягчить падение рынка новостроек путем сокращения объема строительства

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Сила в сотрудничестве

В рамках XVI Уральского форума недвижимости состоялось пленарное заседание «Время сильных» с участием ведущих игроков ...

Андрей Бриль: Рынок жилья Екатеринбурга возобновит рост через 3-5 лет

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2015. Рынок жилой недвижимости Екатеринбурга возобновит рост через 3-5 лет. Об этом сообщил ...

НП «Гильдия управляющих и девелоперов»: Классификация жилой недвижимости была необходима всегда

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2010. «Классификация жилой недвижимости была необходима всегда. Просто сейчас появились силы, ...

Руководитель представительства Гильдии управляющих и девелоперов России в Уральском регионе Андрей Бриль: Игры в демпинг чрезвычайно опасны для рынка аренды недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2009. «В настоящее время мы не видим снижения потребностей арендаторов. Спрос остался. Однако ...

Председатель Совета директоров «Корин Холдинг», член совета Гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль: В сложившейся на рынке ситуации виноваты и банки, и девелоперы

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2009. «Совет Гильдии управляющих и девелоперов планирует активно взаимодействовать с ...