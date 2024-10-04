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Девелоперы могут смягчить падение рынка новостроек путем сокращения объема строительства

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Девелоперы могут смягчить падение рынка, отрегулировав объем предложения. Об этом заявил вице-президент НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов» Андрей Бриль в ходе пресс-конференции по итогам пленарного заседания «Время сильных» на XVI Уральском форуме недвижимости.

Девелоперы могут смягчить падение рынка новостроек путем сокращения объема строительства
Фото предоставлено организаторами форума

«Рынок недвижимости имеет специфику, которая характерна для всего мира. Это 12-15-летние циклы, которые представляют собой синусоиду. То есть мы сейчас в той же ситуации, которая была в 2008-2009 годах. Если вы хотите понять, что нужно делать дальше, — смотрите, что делали тогда. Мы сейчас на пике этой синусоиды. Вопрос только в том, насколько девелоперы смогут отрегулировать объем предложения, чтобы катастрофа не повторилась и на 1,5-2 года не уронила рынок, как это случилось в 2008-2009 годах», — рассказал Андрей Бриль.

При этом он подчеркнул, что объемы стройки нельзя сократить не только за несколько месяцев, но даже за год. И как будет решаться эта задача — вопрос открытый.
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