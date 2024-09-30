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В Екатеринбурге в рамках XVI Уральского форума недвижимости состоялось пленарное заседание с участием ведущих игроков рынка «Время сильных»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Екатеринбурге в рамках XVI Уральского форума недвижимости прошло пленарное заседание с участием ведущих игроков рынка «Время сильных». Организаторами мероприятия выступили компания «Атомстройкомплекс» и Уральская палата недвижимости (УПН).

В Екатеринбурге в рамках XVI Уральского форума недвижимости состоялось пленарное заседание с участием ведущих игроков рынка «Время сильных»

Участники заседания обсудили актуальную ситуацию и господствующие тренды на рынке недвижимости с учетом последних изменений в банковской и строительной сферах, а также обменялись опытом и рассказали о новых инструментах работы.
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