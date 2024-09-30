В Екатеринбурге в рамках XVI Уральского форума недвижимости состоялось пленарное заседание с участием ведущих игроков рынка «Время сильных»

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Екатеринбурге с 1 по 4 октября пройдет отраслевое мероприятие для риелторов и ...17.09.2024 В Екатеринбурге с 1 по 4 октября пройдет XVI Уральский форум недвижимости
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Екатеринбурге с 1 по 4 октября 2024 года состоится XVI Уральский форум недвижимости. ...27.11.2012 В Екатеринбурге состоится вручение премии рынка недвижимости «Этажи»
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2012. 6 декабря 2012 года в Екатеринбурге состоится торжественная церемония вручения премии ...09.10.2012 Коротко о событиях месяца
10 октября в 11.00 в Екатеринбурге по адресу: пл. Октябрьская, д.3, состоится первая пресс-конференция главного ...14.10.2009 Специалисты Уральского банка Сбербанка России приняли участие во II Уральском форуме по недвижимости
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2009. В Екатеринбурге состоялся II Уральский форум по недвижимости. В его работе приняли ...