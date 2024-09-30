Оптимистичные результаты

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XVI Уральский форум недвижимости пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Екатеринбурге с 1 по 4 октября пройдет отраслевое мероприятие для риелторов и ...

В Екатеринбурге с 1 по 4 октября пройдет XVI Уральский форум недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Екатеринбурге с 1 по 4 октября 2024 года состоится XVI Уральский форум недвижимости. ...

В Екатеринбурге 7-8 октября состоится VII Уральский форум по недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2014. Профессиональное сообщество риэлторов Екатеринбурга приступило к подготовке VII ...

В работе организованного Уральским банком Сбербанка России специализированного семинара приняли участие представители более 50 агентств недвижимости Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2009. В Екатеринбурге состоялся семинар для риэлторских компаний. Организаторами семинара ...

Специалисты Уральского банка Сбербанка России приняли участие во II Уральском форуме по недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2009. В Екатеринбурге состоялся II Уральский форум по недвижимости. В его работе приняли ...