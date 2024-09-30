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Оптимистичные результаты

XVI Уральский форум недвижимости, который проходил в Екатеринбурге с 1 по 4 октября при поддержке Российской гильдии риэлторов и в партнерстве с компанией «Атомстройкомплекс», стал знаковым событием для специалистов и заинтересованных лиц в сфере недвижимости. Мероприятие собрало более 1 тыс. участников, среди которых были представители власти, ведущие эксперты рынка, инвесторы, руководители агентств недвижимости и риелторы. В этом году событие стало еще масштабнее — на форуме выступили 150 спикеров, передавшие свои знания и опыт в 12 уникальных секциях.

Так, на пленарном заседании «Время сильных» и на пресс-конференции, прошедшей по его итогам, выступили президент УПН Василий Олейников, президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, вице-президент НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов» Андрей Бриль, исполнительный вице-президент НП «Российская Гильдия риэлторов» Наталья Михайлюкова, директор департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов, директор по маркетингу и аналитике компании «Атомстройкомплекс» Станислав Оханов, а также представители официального спонсора — ПАО «ВТБ» и стратегического партнера — Сбербанка.

Оптимистичные результаты

Эксперты обсудили актуальные вопросы, связанные с развитием рынка, финансированием объектов, а также новыми технологиями, которые применяются в строительстве и управлении.

Основной целью пленарного заседания, по замыслу организаторов, стал диалог между ведущими участниками рынка — представителями городских властей, девелоперами, банками и риэлторами. Впрочем, оказалось, что все представители сфер, участвующих в процессе обеспечения населения жильем, прекрасно взаимодействуют друг с другом: как в официальном порядке, так и за рамками сотрудничества.

И взгляды на текущую ситуацию на рынке недвижимости, которая в последние месяцы во многом обусловлена сворачиванием льготных программ ипотеки, у участников рынка совпали. В частности, каждый из них высказал уверенность в том, что российский рынок недвижимости пережил уже не один кризис и из каждого игрокам удавалось найти выход. По мнению специалистов, текущая ситуация не станет исключением. Сегодня руководители компаний опираются не только на мировой, но и на российский опыт, и им проще построить план дальнейших действий и в ряде случаев частично спрогнозировать ситуацию хотя бы на короткий период.

Однако главным фактором, который по мнению участников пленарного заседания поможет достойно пережить кризис, станет сотрудничество. В частности, в Екатеринбурге администрация города и ведущие застройщики уже несколько лет находятся в постоянном диалоге. Одновременно свою помощь девелоперам оказывает сообщество риэлторов, которое, в свою очередь, постоянно взаимодействует с Уральской палатой недвижимости.

При этом участники пленарного заседания подчеркнули, что после выхода из кризиса сотрудничество между всеми игроками рынка недвижимости продолжится, поскольку необходимо будет предусмотреть и отыскать различные варианты облегчения нагрузки на плательщиков, которые сейчас берут ипотеку на рыночных условиях.

В последний день форума у участников была возможность посетить тренинг мастера переговоров Игоря Рызова. Его мастер-класс привлек внимание многих, и у слушателей была возможность применить полученные знания на практике. А на риэлторских поединках коллеги из Перми, Тюмени и Екатеринбурга проверяли, кто же умеет лучше адаптироваться в самых неожиданных условиях работы. В результате увлекательной борьбы победителем стала команда из Перми.

Оптимистичные результаты

В этом году Уральский форум недвижимости в очередной раз подтвердил свою репутацию надежной платформы для обмена опытом и налаживания новых деловых связей. Важную роль в этом сыграли, в том числе, крупные компании и ведущие эксперты в сфере недвижимости и смежных направлениях, объединившие свои усилия еще на этапе подготовки проекта.

Так, в организации форума приняли участие ПАО «ВТБ» в качестве официального спонсора и «СберБанк аккредитивы» как стратегический партнер. ООО «Спецзастройщик «Железно Екатеринбург» стал партнером Форума, а ООО ЦН «Стройтэк» —спонсором секции «Коридоры мышления». Среди деловых партнеров проекта ООО «УК РЭД», Авито, ООО «Брусника». Специализированный застройщик, ООО «База», «IG developer & elite real estate», ООО «Стоунхедж — управление активами», «Сделка.рф», «Опен Вилладж Урал», M2 invest. Партнерами выставки выступили АО СК «Гайде», ПАО «Челиндбанк», ПАО СК «Росгосстрах», ИП Тинтюк, ID Home, Специализированный застройщик «СтудияПарк», АО «Альфа-Банк», АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ООО «Кадастр-Про», АО «ГСК «Югория», ООО «Авантаж».

Информационную поддержку мероприятию оказывали такие партнеры как ПАО АКБ «Абсолют Банк», ООО «АМТ Страхование» и «Ярус Хаус». Спонсором риэлторских поединков стал ПАО «Московский кредитный банк».

Фото предоставлены организаторами форума
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