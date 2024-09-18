В Свердловской области в выходные ожидается смог

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. В Свердловской области метеорологи выпустили предупреждение о смоге. Информация опубликована на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«С 20.00 4 октября до 20.00 6 октября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 6 октября», — говорится в сообщении.