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Сегодня, 17:44

В Свердловской области в выходные ожидается смог

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. В Свердловской области метеорологи выпустили предупреждение о смоге. Информация опубликована на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«С 20.00 4 октября до 20.00 6 октября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 6 октября», — говорится в сообщении.
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