В Свердловской области в выходные ожидается смог

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области метеорологи выпустили предупреждение о смоге. Информация ...11.09.2024 Синоптики выпустили предупреждение о смоге в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Свердловской области метеорологи выпустили предупреждение о смоге. Информация ...22.02.2024 На Среднем Урале до 27 февраля объявили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Свердловской области с вечера 21 февраля на шесть суток объявлено предупреждение о ...19.04.2023 В Свердловской области до 21 апреля будет действовать предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...10.04.2023 В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности с 10 по 13 апреля
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области с 20.00 10 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические ...