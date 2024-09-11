УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области метеорологи выпустили предупреждение о смоге. Информация опубликована на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «До 20.00 20 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Материалы по теме

Синоптики выпустили предупреждение о смоге в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Свердловской области метеорологи выпустили предупреждение о смоге. Информация ...

На Среднем Урале до 29 января объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области с вечера 24 января на пять суток объявлено предупреждение о ...

На Среднем Урале до 15 сентября объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В Свердловской области с 12 по 15 сентября объявили предупреждение о неблагоприятных ...

В Свердловской области до 4 августа продлили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Свердловской области продлили предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...

В Свердловской области до 2 августа объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...