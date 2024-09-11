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Вчера, 16:21

Синоптики выпустили предупреждение о смоге в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области метеорологи выпустили предупреждение о смоге. Информация опубликована на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«До 20.00 20 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.
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