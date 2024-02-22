Синоптики выпустили предупреждение о смоге в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Свердловской области с вечера 21 февраля на шесть суток объявлено предупреждение о ...13.02.2024 На Среднем Урале до 19 февраля объявили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Свердловской области с вечера 13 февраля на шесть суток объявлено предупреждение о ...25.01.2024 На Среднем Урале до 29 января объявили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области с вечера 24 января на пять суток объявлено предупреждение о ...13.09.2023 На Среднем Урале до 15 сентября объявили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В Свердловской области с 12 по 15 сентября объявили предупреждение о неблагоприятных ...27.01.2022 На Среднем Урале предупреждение о смоге продлили до конца января
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. В Свердловской области на пять дней продлили предупреждение о смоге. Об этом сообщает ...