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Синоптики выпустили предупреждение о смоге в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Свердловской области метеорологи выпустили предупреждение о смоге. Информация опубликована на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«До 20.00 13 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Ранее в Уралгидрометцентре предупредили, что на Среднем Урале до конца недели ожидается высокая пожарная опасность.
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