Синоптики выпустили предупреждение о смоге в Свердловской области

Материалы по теме

На Среднем Урале до 27 февраля объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Свердловской области с вечера 21 февраля на шесть суток объявлено предупреждение о ...

На Среднем Урале до 19 февраля объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Свердловской области с вечера 13 февраля на шесть суток объявлено предупреждение о ...

На Среднем Урале до 29 января объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области с вечера 24 января на пять суток объявлено предупреждение о ...

На Среднем Урале до 15 сентября объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В Свердловской области с 12 по 15 сентября объявили предупреждение о неблагоприятных ...

На Среднем Урале предупреждение о смоге продлили до конца января

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. В Свердловской области на пять дней продлили предупреждение о смоге. Об этом сообщает ...