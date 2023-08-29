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В Свердловской области до конца недели ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Свердловской области до конца недели ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«11-15 сентября 2024 года местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.
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