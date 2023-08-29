В Свердловской области до конца недели ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Свердловской области сегодня ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое ...24.08.2023 В Свердловской области 24 и 25 августа ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...21.08.2023 В Свердловской области 21 и 22 августа ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...04.08.2023 В Свердловской области 4 и 5 августа ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...04.07.2023 В Свердловской области с 4 по 7 июля ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...