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Вчера, 14:43

В Свердловской области с 17 по 19 августа ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«17-19 августа местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Кроме того, до 20.00 19 августа на севере и на территории центральной полосы Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.
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