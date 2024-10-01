Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал концепции участников программы «Арх-идея» по развитию территории у станции «Шувакиш»

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на площадке Международного форума 100+ TechnoBuild поддержал концепции благоустройства территории участников конкурсно-образовательной программы «Арх-идея», сообщает пресс-служба горадминистрации.



В этом году участники — профильные студенты, архитекторы и градостроители до 35 лет — предоставили концепцию благоустройства будущего туристического кластера, центром которого станет реконструированная и стилизованная под старину станция «Шувакиш», куда регулярно прибывает ретропоезд Свердловской железной дороги.



«Программа интересна и полезна для города, поскольку позволяет посмотреть на требующие обновления территории свежим, оригинальным взглядом. В то же время нет лучшего подспорья для карьеры молодого специалиста, чем серьезный реализованный проект. Буду рад познакомиться с вашими идеями — лучшую из них доработаем и воплотим в жизнь», — сказал А. Орлов.



Напомним, что в Екатеринбурге с 1 по 4 октября проходит Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Они проводятся в уральской столице с 2014 года. В прошлый раз участниками события стали 25 тыс. человек из 25 стран мира.