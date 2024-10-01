Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал концепции участников программы «Арх-идея» по развитию территории у станции «Шувакиш»

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Екатеринбурге сегодня начнет работу Международный строительный форум и выставка «100+ ...24.09.2024 В Екатеринбурге с 1 по 4 октября пройдет международный строительный форум «100+ TechnoBuild»
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Екатеринбурге с 1 по 4 октября на базе МВЦ «Экспо» пройдет международный строительный ...23.05.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения форума «Города России» в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения в 2024 году общероссийского ...24.01.2024 В 2024 году при поддержке администрации Екатеринбурга пройдет 10 выставок и форумов
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. При поддержке администрации Екатеринбурга в 2024 году уральская столица примет 10 ...12.10.2022 Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдут на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 18 по 21 октября 2022 года
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2022. Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдут на площадке МВЦ ...