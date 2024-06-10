Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге активных криптотрейдеров

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге активных криптотрейдеров. Об этом сообщает пресс-служба оператора сотовой связи «МегаФон».



«По итогам сентября свердловчане вошли в топ-10 активных криптотрейдеров страны, разместившись на восьмой строчке. В первой десятке также жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Кирова и Самары», — говорится в сообщении.



Аналитики отметили, что в день выпуска токена HMSTR объем трафика в Свердловской области на основные биржи с криптовалютой увеличился на 33%, превысив стандартные показатели за день. Больше всего трафика досталось мировой площадке Binance — 40%, второе место заняла Bybit — 34%, на последнем OKX — 12%. Кроме того, с 1 ноября 2024 года в России вступит в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты.