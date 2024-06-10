УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:02

Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге активных криптотрейдеров

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге активных криптотрейдеров. Об этом сообщает пресс-служба оператора сотовой связи «МегаФон».

«По итогам сентября свердловчане вошли в топ-10 активных криптотрейдеров страны, разместившись на восьмой строчке. В первой десятке также жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Кирова и Самары», — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что в день выпуска токена HMSTR объем трафика в Свердловской области на основные биржи с криптовалютой увеличился на 33%, превысив стандартные показатели за день. Больше всего трафика досталось мировой площадке Binance — 40%, второе место заняла Bybit — 34%, на последнем OKX — 12%. Кроме того, с 1 ноября 2024 года в России вступит в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.06.2024 Свердловская область заняла шестое место в общероссийском рейтинге регионов по социально-экономическому положению

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Свердловская область заняла 6 место, набрав 76 баллов в рейтинге регионов по ...

29.03.2021 Свердловская область заняла 7 место в рейтинге регионов по итогам конкурса «Туристический сувенир»

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге регионов России по итогам проведения в ...

16.12.2020 Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестпривлекательности регионов

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестиционной привлекательности ...

22.03.2016 Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Свердловская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который ...

24.06.2010 Свердловская область заняла 11-е место в рейтинге кредитоспособности регионов РФ

Свердловская область заняла 11-е место в рейтинге кредитоспособности регионов РФ. Рейтинговое агентство AK&M ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
Архив новостей
Октябрь 2024 (133)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18