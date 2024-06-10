Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге активных криптотрейдеров

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Свердловская область заняла 6 место, набрав 76 баллов в рейтинге регионов по ...29.03.2021 Свердловская область заняла 7 место в рейтинге регионов по итогам конкурса «Туристический сувенир»
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге регионов России по итогам проведения в ...16.12.2020 Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестпривлекательности регионов
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестиционной привлекательности ...22.03.2016 Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Свердловская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который ...24.06.2010 Свердловская область заняла 11-е место в рейтинге кредитоспособности регионов РФ
Свердловская область заняла 11-е место в рейтинге кредитоспособности регионов РФ. Рейтинговое агентство AK&M ...