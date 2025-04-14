Мосбиржа сегодня запустит индекс биткойна

УрБК, Москва, 14.04.2025. Индекс Мосбиржи на утренней торговой сессии повысился до 2878, 88 и вырос на 1,36%, пишет ...21.05.2024 Московская биржа предложила создать индекс активности инсайдеров
УрБК, Москва, 21.05.2024. Московская биржа предложила Банку России создать индикатор торговой активности инсайдеров, ...30.06.2023 Московская биржа начнет рассчитывать российский индекс аффинированного золота
УрБК, Москва, 30.06.2023. Московская биржа начнет рассчитывать в рублях российский индекс аффинированного золота. Он ...20.04.2022 Московская биржа запустит торги фьючерсами на юань с новыми параметрами
УрБК, Москва, 20.04.2022. Московская биржа 21 апреля 2022 года запустит расчетный фьючерсный контракт на валютную пару ...11.06.2014 Московская биржа возобновила торги после технического сбоя
Московская биржа MOEX +0,03% возобновила торги в основной секции, сообщает «Прайм». Торги акциями были приостановлены ...