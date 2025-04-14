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Вчера, 09:59

Мосбиржа сегодня запустит индекс биткойна

УрБК, Москва, 10.05.2025. Московская биржа с 10 июня запустит индекс биткойна, сообщает пресс-служба торговой площадки.

Индекс рассчитывается исходя из цен бессрочных фьючерсов и свопов на паре BTCUSDT, предоставленных четырьмя крупнейшими криптобиржами: Binance, Bybit, OKX и Bitget. Методология учитывает средневзвешенную цену с применением специальных коэффициентов каждой платформы.

Данный инструмент рассматривается как перспективный базовый актив для создания финансовых продуктов. Отметим, что 4 июня биржа уже начала торговать фьючерсами Bitcoin Trust ETF для квалифицированных инвесторов.
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