Росфинмониторинг: Число операций с криптовалютой в РФ выросло в три раза

УрБК, Москва, 17.05.2023. За январь-март 2023 года через Систему быстрых платежей (СБП) выполнено 1,2 млрд операций на ...14.11.2022 В УБРиР в три раза выросло число операций по Системе быстрых платежей
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. В январе-октябре клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) произвели в ...23.10.2017 Росфинмониторинг не допустил в теневой оборот порядка 180 млрд рублей
Росфинмониторинг в 2017 году отказал в операциях 460 тыс. клиентов банков, не допустив в теневой оборот около 180 млрд ...23.10.2017 Росфинмониторинг в 2017 году не допустил в теневой оборот порядка 180 млрд рублей
УрБК, Москва, 23.10.2017. Росфинмониторинг в 2017 году отказал в операциях 460 тыс. клиентов банков, не допустив в ...05.03.2014 Россиянам могут запретить вывоз за рубеж более 15 тыс. евро
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предлагает принять закон об ограничении перемещения ...