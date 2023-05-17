Росфинмониторинг: Число операций с криптовалютой в РФ выросло в три раза

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Россиянам могут запретить вывоз за рубеж более 15 тыс. евро

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предлагает принять закон об ограничении перемещения ...