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Вчера, 12:01

Росфинмониторинг: Число операций с криптовалютой в РФ выросло в три раза

УрБК, Москва, 01.11.2023. Количество операций с криптовалютой в РФ за девять месяцев 2023 года превысило 185 тыс. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий объем операций за тот же период увеличился почти в два раза. Об этом рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в интервью газете «Известия».

«Криптовалютой, к сожалению, активно пользуются и наркоторговцы, и террористы, и коррупционеры. Поэтому решение о регулировании криптовалюты (по сценарию Минфина России или Банка России) нужно принимать как можно скорее», — заявил Ю. Чиханчин

Напомним, что в сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что тема регулирования криптовалют в России «зависла», однако, по его словам, уже осенью могут быть рассмотрены соответствующие законопроекты.
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