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Вчера, 16:12

В России в 2026 году могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

УрБК, Москва, 21.07.2025. С начала 2026 года россиян могут начать штрафовать за оплату товаров и услуг криптовалютой. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, пишут «Известия».

Отмечается, что использование криптовалют для оплаты в России запрещено с 2021 года, но ввиду отсутствия реальных санкций данная практика продолжается. Как правило, это происходит при выплате зарплаты в IT и креативной индустрии, а также при оплате онлайн-курсов, видеоигр и так далее.

Осенью Госдума рассмотрит законопроект, который предусматривает ввод штрафов за такие нарушения для физических лиц — от 100 тыс. руб., для юридических — от 700 тыс. руб.
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