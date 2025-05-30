В России в 2026 году могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

УрБК, Москва, 30.05.2025. В России планируется установить предельный размер суммы рассрочки в размере 50 тыс. руб. Об ...05.05.2025 Номинальные зарплаты россиян к 2028 году вырастут в полтора раза
УрБК, Москва, 05.05.2025. Предполагаемый рост среднемесячных номинальных зарплат в России к 2028 году в базовом ...17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год
УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...01.11.2023 Росфинмониторинг: Число операций с криптовалютой в РФ выросло в три раза
УрБК, Москва, 01.11.2023. Количество операций с криптовалютой в РФ за девять месяцев 2023 года превысило 185 тыс. Это в ...03.07.2014 Госдума подготовит законопроект о безналичном перечислении командировочных
УрБК, Москва, 03.07.2014. Президент Ассоциации региональных банков России, замглавы комитета по финрынку Госдумы РФ ...